陳時中支持辦台韓觀光高峰會 盼先做商業泡泡
台韓觀光高峰會將於8月登場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，他對韓國來訪表示支持，希望做好「旅行泡泡」示範，但相較非必要的旅遊，他更希望先把「商業泡泡」做好。
部分國家新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，意指疫情受控制的鄰近國家彼此同意逐步開放旅行的「旅行泡泡」，也展開討論。
陳時中下午在記者會中表示，未來不論是韓國或是其他國家有相關團體要來台訪問，只要是可以互相合作的，就會建立安全泡泡，兼顧往來及防疫安全，大家有不同開放的想法或需要，指揮中心都會配合，一定要有相對示範，才能有相對開放。
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