聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠肺炎恐空氣傳播 陳時中：民眾應更警覺
國外200多名科學家指出武漢肺炎會透過空氣傳播。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，民眾應該更警覺，社交距離、戴口罩的規定暫時不會修正，等到有更明確證據再討論。
陳時中強調，各界專家不斷強調疫情在秋冬會捲土重來，但他認為不用等到秋冬，夏天就可能面臨第二波疫情的衝擊，防疫重點不在於秋冬會不會來，而是整體防疫是否完整、個人保護是否足夠，一旦大家鬆懈，第二波就可能起來，防疫新生活還是要好好力行。
根據「紐約時報」報導，239名科學家表示，有證據顯示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒會在室內經由較小的微粒懸浮空中傳染，因此呼籲世界衛生組織（WHO）修改防疫建議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言