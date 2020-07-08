新冠肺炎恐空氣傳播 陳時中：民眾應更警覺

國外200多名科學家指出武漢肺炎會透過空氣傳播。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，民眾應該更警覺，社交距離、戴口罩的規定暫時不會修正，等到有更明確證據再討論。

陳時中強調，各界專家不斷強調疫情在秋冬會捲土重來，但他認為不用等到秋冬，夏天就可能面臨第二波疫情的衝擊，防疫重點不在於秋冬會不會來，而是整體防疫是否完整、個人保護是否足夠，一旦大家鬆懈，第二波就可能起來，防疫新生活還是要好好力行。

根據「紐約時報」報導，239名科學家表示，有證據顯示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒會在室內經由較小的微粒懸浮空中傳染，因此呼籲世界衛生組織（WHO）修改防疫建議。