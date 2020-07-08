疫苗臨床試驗 將下修至一千多人

為加速新冠肺炎疫苗研發，衛福部食藥署署長吳秀梅昨表示，擬縮減臨床試驗規模，並投入至少十億元協助廠商進行臨床試驗，七月底前定案，期盼明年第一季國產疫苗問世。不過，學者認為緩不濟急，今年冬天恐出現另一波疫情，等明年二、三月才做出疫苗，這又有何用。建議政府「預採購」緊急使用授權（EUA）疫苗，藉由保證收購加速本土疫苗產製上市。

國家衛生研究院昨天舉行「新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會」，台大公共衛生學院兼任教授金傳春表示，冬季氣溫偏低，加上春節人口大量移動，新冠肺炎疫情恐捲土重來，政府應細訂出今年十二月、明年一月前需要生產研發與採購多少劑疫苗。

台灣研發型生技新藥發展協會副理事長張鴻仁說，下一波疫情到來時，全球只有緊急使用授權的疫苗可用，屆時我國應無法取得國際疫苗，建議政府「預採購」本土疫苗，也就是決定疫情來襲時，以何種條件為核准前提，並保證收購一定數量的疫苗。

雖然專家期盼衛福部盡速頒布疫苗研發的使用授權命令，但衛福部態度顯得保守。財團法人醫藥品查驗中心執行長劉明勳表示，緊急使用授權疫苗只適用於疫情期間，建議疫苗業者走一般程序，政府將加速核准。據了解，衛福部內也有緊急使用授權命令備案，「只是還沒端出來」。

前疾管局長蘇益仁說，「台灣若只在乎安全性，疫苗研發速度是快不起來」，等到今年冬天疫情都過完了，明年二、三月才做出很安全的疫苗，那又有何用，食藥署應慎重考慮。

吳秀梅強調，臨床試驗期程是一定的，只能透過減少臨床試驗人數，來加快研發速度，例如先前要求第二期臨床試驗須有三千名受試者，這項標準將下修至一千多人。此外，台灣仍將持續推動戴口罩、勤洗手等防疫工作，確保國人健康。