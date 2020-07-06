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菲籍女經台轉機確診 指揮中心：對台影響非常低

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

一名菲律賓籍女子從台灣轉機到香港後確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今天公布，女子在台轉機停留時間不到2小時，航班前後2排座位乘客都沒有台灣籍，對台灣影響非常低。

一名菲律賓女性經台灣轉機到香港後，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），為台灣開放轉機以來，首度有確診個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥上午接受媒體聯訪時表示，一名菲律賓籍30餘歲女性，3日從菲律賓馬尼拉搭乘長榮航空，約下午3時到台灣，接著搭乘下午4時40分班機到香港，轉機時間不到2小時。

莊人祥說，轉機過程中，所有轉機旅客都有戴口罩，也經過體溫量測，由戴著護目鏡、手套、口罩的地勤人員引領到出境層，過程中沒有機會逛免稅店採購。

莊人祥也說，這名菲籍女性前後搭乘的兩班班機的前後兩排座位，都非台灣籍旅客，估計對台灣的影響非常低。因地勤人員都有做相當的防護，目前也不會列為隔離對象。

至於感染源，莊人祥表示，因個案在台灣停留的時間不到2小時，且一到香港採檢就被確診，研判應是到台灣前就已經感染。

新冠肺炎 COVID-19

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