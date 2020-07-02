短期商務來台 PCR陰性報告放寬至登機前三個工作日

我國邊境禁令鬆綁，短期商務、境外生和轉機客從上周開始解禁，希望增加外籍商務來台誘因，居家檢疫天數等相關防疫措施何時可更放寬，備受各界關注，但指揮中心今記者會表示，目前沒有更進一步討論，但PCR檢測陰性報告從登機前3日，放寬至登機前3工作日。

據指揮中心原本的規定，除外交公務、移工、學生等外籍人士，其他外國人於啟航地機場報到(check in)時應檢附「登機前3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」供檢視。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、疾管署副署長羅一鈞表示，考量各國提供檢驗量能不一致，目前啟航地機場報到檢附病毒檢測陰性報告必須在登機前三天內，但避免檢測至登機間遇到假日，可放寬認定標準為「三個工作日」。

過去某國商務人士若計畫周二登機，就只有周一取得的檢驗陰性報告才有效，但新制上路後，該名外籍人士核酸檢驗陰性報告即使是上一週的周四或周五取得，都可認定是有效報告，可通過啟航地機場報到。