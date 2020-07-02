疫苗研發全球競賽 台灣需要加速器

新冠肺炎掀起全球疫苗研發競賽，台灣下半年才要臨床試驗。前疾管局長蘇益仁直呼，「真的太慢了」，生技業推著政府走，希望法規開門及經費補貼，扮演加速器。

中央流行疫情指揮中心將以國內量產、國外採購，雙管齊下儲備疫苗；不過，蘇益仁經歷台灣2003年SARS沒疫苗、2010年HIN1新流感無法優先取得進口疫苗，擔憂萬一武漢肺炎今年入秋捲土重來，台灣沒有或搶不到疫苗，民眾恐怕只能靠運氣抵擋第二波疫情。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，各國競相投入研發，根據世界衛生組織（WHO）統計，截至6月24日，全球已有100多個單位正在開發武漢肺炎疫苗，有16支疫苗獲准進行臨床試驗，歐美和中國大陸競賽，最快今年秋冬就有疫苗上市。

疫苗從研發到上市，正常流程動輒數年甚至十多年，在武漢肺炎疫情當頭，歐美、中國大陸紛紛動用緊急使用授權（Emergency Use Authorization, EUA）讓不同階段試齊頭並進，加速疫苗問世。

「新冠肺炎疫苗可能成為史上最快研發出來，並實際使用的疫苗。」前疾病管制局（現已改制為疾病管制署）局長、國家衛生研究院名譽研究員蘇益仁研判。

在疫苗研發競賽場上，英國牛津大學和阿斯特捷利康合作，法國賽諾菲攜手英國葛蘭素史克，美國輝瑞結盟和德國BioNTech；除了這些生技製藥巨頭，還有美國國家衛生研究院聯手麻州生技廠、中國工程院士陳薇領導業界，來頭也不小，有些團隊已經端出試驗結果。

反觀台灣，國家衛生研究院、中央研究院以及國內生技小老弟相繼投入，上半場動作並不慢。但到了下半場，迄今2家廠商申請臨床試驗，還有1家7月底送件，國衛院技轉疫苗則預計年底，估計最快量產的疫苗要等到明年春夏之交才能上市。

蘇益仁認為，台灣疫苗開發快不起來，問題就出在「緊急使用授權」（EUA）。

蘇益仁最近因休養身體，辭去行政院「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人，仍掛念疫苗進度，他直言，歐美的武漢肺炎疫苗研發多是由政府當火車頭，主導學界、產業界的研發計畫，從審核者角色轉變為陪跑員，主動了解產業界遇到哪些問題、哪些地方卡關，法規開大門，給予適度放寬或彈性處理。

台灣卻是另一種狀況，他批評，學術界、產業界只能按照既定法規一步步做，如今開發的疫苗已看到中和抗體證實疫苗效力，下一步卻卡在法規面慢半拍，怎能不急。

「台灣疫苗研發速度真的不輸國際。」國衛院感染症與疫苗研究所研究員周彥宏感嘆，歐美啟動緊急使用授權助攻，至少能省下半年時間，才會讓外界有台灣疫苗研發落後國際的觀感。

國衛院院長梁賡義指出，為了加速疫苗研發，國衛院和衛生福利部食品藥物管理署研議，先比照美國的緊急使用授權，爭取將毒理試驗和第一期臨床試驗並行，提前至7月展開，可望成為全台首支進入臨床試驗的疫苗，若順利年底就能進入第二期臨床試驗並同步量產，最快明年4、5月有機會完成第三期臨床試驗。

國光生技發言人潘飛也告訴中央社記者，國際間的緊急使用授權方式，大致來說，包括縮短審核時間，或在同步進行下一階段試驗，國光的武漢肺炎疫苗和合約實驗室做了不同進度的動物試驗，先確認了疫苗安全，就向食藥署遞件申請臨床試驗，預計8月展開。

除此之外，資金挹注也讓研發邁大步，潘飛就說，因為疫苗要證實有效，第二、三期的臨床試驗需要跨國收案，成本比較高，最近食藥署有來詢問臨床試驗的費用，政府若有補助，產業界當然樂見。

行政院長蘇貞昌日前先後參觀國光生技、高端疫苗，當時表示，不只相關法律規定、作業程序及步驟，政府要以最嚴謹、最具誠意的態度積極合作，預算經費也都在總統蔡英文指示下有所準備。

根據行政院新聞稿，時任副院長陳其邁當時指示，有關「緊急使用授權」（EUA）的法規，希望和幾個有潛力競爭的廠商，儘快將EUA的法規訂得更清楚。

食藥署、國衛院目前進駐廠商，提供即時行政協助，經費預算準備到位。食藥署強調，由於法規制訂需要經驗累積，近期將和相關單位研議緊急使用授權如何運作，預計7月7日召開研討會。

蘇益仁強調，武漢肺炎疫苗不只是一支疫苗，更象徵一個國家的科學實力。疫苗是國家安全的一部分，有了疫苗即時供應，疫情就能獲得控制，社會及經濟活動可望恢復正常，意義重大，台灣市場雖小，卻也要盡快產製疫苗。