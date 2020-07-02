唯一P3實驗室挑大梁 無名英雄甘願為疫苗

為了研發新冠肺炎疫苗，國衛院實驗室一群無名英雄守著病毒或檢體，每個數據的背後，都是包著防護衣數小時不吃不喝不上廁所的付出，風險及辛苦非外人能體會。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）台灣第1個病例在1月21日出現，自1月31日之後，台大、疾病管制署、長庚等團隊，相繼成功分離出新型冠狀病毒，可做為研發藥物、疫苗的重要材料，產學界之振奮。

實驗室是研發生技新藥疫苗的基礎建設，新冠病毒屬於高傳染性的病毒，相關研究可不是想做就做，只有經疾管署認證的生物安全第三等級實驗室，也就是俗稱的「P3實驗室」，才能進行具生物危害風險的試驗，以免不慎污染、外洩，釀成人禍，過去也確曾發生過SARS實驗室人員感染的事件。

目前P3實驗室在國內12間，能進行動物實驗者僅有3間。2月份宣布啟動武漢肺炎疫苗研發的國家衛生研究院便有其中之一，其他2間在農委會家畜衛生試驗所、國防醫學院預防醫學研究所，各自擔負人類與動物瘟疫、生物武器的研究使命。

國衛院的P3實驗室獨立於竹北生醫園區邊陲，遠離人群，實驗室隨時處於負壓狀態，確保裡面再微小的東西都不會漏出去，實驗人員則穿著正壓裝備，確保不會接觸吸入實驗物。因此空氣過濾、管路消毒、廢棄物處理採最高規格，實驗室造價加上設備就接近億元，每個月電費也要數十萬元，寸坪寸金，門禁森嚴。

正因要與窮凶惡極的病原體直接交手，只有經過訓練的人員才能操作實驗，每次作業至少以兩兩一組，互相監督，進入實驗室前要先穿上全套防護裝備，包得密不透風，所有實驗只能在生物安全櫃裡操作，並且全程錄影記錄。

國衛院疫苗研發團隊中，最熟悉P3實驗室的莫過於杜鴻運，他是國內結核病領域專家，平時總和傳染力極強的結核桿菌打交道，長期待在P3實驗室已是他們研究生活的日常。

但僅僅6人的研究團隊，根本無法應付武漢肺炎疫苗龐大的實驗人力需求，因此杜鴻運緊急召集感疫所12名研究人員，花了一週時間操兵，18人兵分兩路，一組負責培養病毒，另一組負責做動物實驗。

動物實驗是疫苗研發過程中最關鍵的環節，自然由杜鴻運的6人團隊擔綱，有10年動物實驗經驗的許志豪，是這次動物實驗的研究人員之一。

他笑說，接到這次任務時，長官只說了一句「未來有場硬戰要打」，從此開啟沒日沒夜的加班模式，當時他的孩子才剛出生不久，每天忙到三更半夜，回家還是得「值夜班」照顧孩子，所幸太太是護理師，即便知道他面對的是充滿未知的武漢肺炎，也並未恐慌。

疫情爆發之初，全球一窩蜂投入研究，每天都有新的疫情訊息、新的研究報告出爐，動物實驗的進行方式也因為這些不斷更新的訊息，被迫「朝夕令改」，原本前一天決定好的實驗方式，可能被隔天的文獻全盤推翻，整個動物實驗直到4月底才總算定案。

當時一篇文獻發現，倉鼠具有和人類相似的病毒受體，可望作為動物實驗模型，讓過去使用量不多的倉鼠一夕爆紅，引發各界瘋搶，也成為國衛院團隊初步動物實驗的實驗對象。

實驗團隊預計仿造人類感染病毒的方式，讓倉鼠從鼻腔吸入病毒，並且每天觀察倉鼠的體重變化、活動情形，感染一定天數後解剖，觀察肺部損傷、檢驗病毒量多寡。

許志豪說，動物實驗最難的不是實驗本身，而是要穿著全套防護裝備、隔著玻璃窗，在重重限制下操作，就像在下雨天穿著全身式雨衣，同時戴著全罩安全帽、口罩、手套、眼鏡做實驗。

所有人進入實驗室前，都要換上類似急診室護理人員的服裝，並且穿上全身式防護衣，套上頭套、髮帽、腳套、雙層手套、口罩以及正壓呼吸器，確保外部空氣不會進入防護衣，被實驗人員稱為「太空衣」，光是穿上這身裝備就要花15分鐘，一踏出實驗室就必須全部丟棄，這一穿一脫就是千元起跳。

正因每次進出實驗室都具有風險且成本不菲，實驗人員會事先分配好工作，保持最佳生理狀態，因為一旦踏進P3實驗室，恐怕就要有待上2到4小時的心理準備。

許志豪說，每次走出實驗室，除了耳朵痛、頭髮打結，眼鏡早已滑到鼻梁，加上正壓呼吸器的風不斷從頭頂往下吹，眼睛總是乾澀不已，模樣有多狼狽就有多狼狽。

最令他難忘的是第一次犧牲倉鼠那天，原本預計上午9時開始實驗，4小時內就能做完，想不到倉鼠展現堅強的求生意志，注射麻醉藥物後原已失去意識，正當他準備下刀解剖之際，倉鼠突然醒了，而且對麻醉藥耐受性愈來愈好，加上倉鼠的皮實在太厚，後續處理整整花了一倍以上的時間，做到正壓呼吸器電量亮起紅燈，才趕緊將實驗收尾。

「踏出實驗室，天都黑了。」原來，實驗團隊整整做了8個小時，全程滴水未進，連廁所都沒上，幸好實驗結果相當成功，確認倉鼠真能感染新冠病毒，而且實驗團隊選定的劑量相當適合後續研究，眼看努力沒有白費，所有人都鬆一口氣。

許志豪說，過去半年緊鑼密鼓地安排、做實驗，壓力真的很大，所幸老天保佑，讓他們關關難過、關關過。說起這段時間的心情，他嘆了一口氣說：「真的好累啊！」