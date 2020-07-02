快訊

台灣贈芬蘭20萬片口罩 受當地檢驗獲「頂級品質」認可

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元「總裁防線」

實驗鼠來寶 做疫苗先要培養特殊老鼠

中央社 / 中央社
除了介紹各國疫苗發展的進度，指揮中心研究組長梁賡義指出目前與國家衛生研究院及中研院合作，希望在年底進行人體試驗，盼能加速上市時間。圖／中央流行疫情指揮中心提供
除了介紹各國疫苗發展的進度，指揮中心研究組長梁賡義指出目前與國家衛生研究院及中研院合作，希望在年底進行人體試驗，盼能加速上市時間。圖／中央流行疫情指揮中心提供

全球競相開發新冠肺炎疫苗，帶有特定基因的倉鼠作為人類「替身」，竟然一「鼠」難求。國家衛生研究院2個月內自力做出3種基因轉殖鼠，為動物實驗打好基礎。

國家衛生研究院2月初宣布全力研發新冠肺炎疫苗，動物實驗是疫苗研發的必須階段，但受試動物的選擇，可是非常講究。

造成新冠肺炎的新型冠狀病毒之所以會感染人類，主要是人體內有一種名為「第二型血管收縮素轉化酶」（ACE2）的受體，病毒只要和這項受體結合，就像鑰匙打開細胞大門，就能大肆複製並搞破壞。由於物種差異，並非所有動物都會感染新冠病毒，唯有確保帶有人類ACE2受體、且能被感染的實驗動物，才能派上用場。

病毒學博士出身的國衛院感染症與疫苗研究所研究員余冠儀，是冠狀病毒之父賴明詔的徒弟，也是動物實驗專家，負責建立動物模式、準備實驗用鼠。

一開始時，余冠儀用盡方法只找到一個單位願意提供一對冷凍的ACE2鼠胚，這種特殊的小鼠根本一「鼠」難求。

她說，同為冠狀病毒的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS），都是透過ACE2作為受體，SARS疫情爆發時，國際間就曾建立起帶有人類ACE2受體的基因轉殖鼠，無奈最近各國疫情嚴峻，各國爭相開發疫苗，實驗用鼠跟著供不應求。

冷凍鼠胚從出生、繁殖到實際可進行動物實驗，至少要花半年到一年，為了搶時間，余冠儀決定帶著團隊自己做，研究團隊在這個農曆鼠年，先要搞定ACE2實驗小鼠。

余冠儀團隊把所有能用的方法都用上，從討論、設計基因、合成胺基酸到最後老鼠出生，短短2個月內做出3種不同的基因轉殖鼠。在以前，這種速度幾乎是不可能。

「研究團隊深知，我們在和時間賽跑。」余冠儀說，每隻老鼠都是一條生命，所有過程都需要等待，也可能會失敗。她舉例，在培養基因轉殖鼠時，研究團隊必須替適齡的母鼠打排卵激素，確保在適當時間交配，甚至要精準地算出哪天受孕、哪天取胚，才能確保胚胎處於最佳狀態。

鼠胚經過基因轉殖、編輯技術調整後，再植入母鼠體內，又要再等上3週才會出生，對團隊而言，在等待老鼠出生、長大、測試可供實驗用途之前，每一天都是煎熬，只要稍有閃失，所有東西都要從頭來過。

說起實驗老鼠，多數人腦海裡想必會浮現小白鼠，實際上，研究團隊費心培養出的ACE2基因轉殖鼠，其實是有著烏黑大眼、全身黑毛的小黑鼠，不僅住在有空調設備的飼養箱，也要給予充足飲水、食物，甚至有玩具可玩，研究人員笑稱「根本是VIP級的照顧」。

每一隻老鼠肩負著使命，是研究團隊眼中的寶貝，不只能驗證疫苗，也能用來測試藥物，甚至藉此找出致病與藥理機轉，余冠儀笑說：「每天起床第一個念頭，就是拜託老鼠乖乖長好。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美股收漲、那斯達克再創新高 疫苗進展帶來續漲動力

市場樂觀看待疫苗問世可能性 美股漲多跌少

國光生旗下 安特羅開發DNA疫苗

美股走高的推手 輝瑞疫苗初步人體試驗報捷

相關新聞

疫苗研發超燒腦 國衛院挑戰不可能的任務

新冠肺炎疫情燒不停，各國對疫苗寄予厚望，國家衛生研究院擔負研發重任，挑戰...

實名制口罩 逾期未領將可補領

口罩實施實名制後，約有十二萬人付錢卻逾期未領，因不能退費而累積逾四百萬元。指揮中心原有意全數充公列為歲入，但引起外界批評...

陳時中鬆口… 小明、陸生返台「應該不久了」

新冠肺炎疫情爆發後，蔡政府拒對岸人民赴台已一百五十八天，門檻遠較外籍人士嚴，讓陸配無台籍子女「小明們」被迫與父母分隔兩地...

葉金川：請陳時中快回台北備戰

我國邊境禁令鬆綁，短期商務、境外生和轉機客從上周開始解禁，專家憂我國檢驗能量、防疫旅館、疫苗等政策跟不上邊境開放速度，恐...

國衛院選定新冠肺炎DNA疫苗為開發主軸 最快明年中上市

新冠肺炎肆虐全球至今未歇，我國國家衛生研究院致力推動四種疫苗研發，包括DNA疫苗、胜肽疫苗、重組病毒疫苗及次單位疫苗等。...

口罩剩最多藥局名單在此 北市各區健康中心庫存特多

根據衛生福利部健保署公布之特約機構口罩剩餘數量明細清單，6003家藥局或衛生所已有474家無成人口罩、324家無兒童口罩...

前衛生署長憂防疫四大隱憂 陳時中說明下半場規劃

歐盟7月起開放邊境後旅客可入境國家名單，沒有包含台灣，各國解封名單不見台灣，前衛生署長葉金川憂心指出，檢驗能量偏低、防疫...

開放中國大陸人士入境 陳時中首鬆口「應該不久了」

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。無...

日籍女接觸者採抗體 指揮中心：已全採完60多人陰性

好消息！上周日本籍女學生疑在台感染新冠肺炎一事，123名接觸者上周經PCR核酸檢驗全為陰性後；中央流行疫情指揮中心表示，...

可縮短居檢國家名單增三國 開放至今10名外籍人士入境

指揮中心歷經上月17日宣布，自6月22日起，短期商務來台者將以國家風險分級，縮短居家檢疫，入境後五至七天採檢，只要一次陰...

歐開放名單沒台灣 陳時中：成績符合但「這原因」吃虧

歐盟7月起開放邊境後旅客可入境國家名單，沒有包含台灣，指揮中心指揮官陳時中表示，稍微檢視歐盟評斷標準，我國的流行病學條件...

入境全篩取代居家檢疫？ 陳時中：只找出65%確診者

後疫情時代，國內專家建議以入境全篩取代居家檢疫，吸引更多外籍商務人士來台，但指揮中心指揮官陳時中表示，以我國340名境外移入個案（不含5名無狀感染者）分析，機場入境全篩可找出65％確診者，仍有119名個案入境兩天後被發現，需透過居家檢疫，降低感染風險。

熱門新聞

歐開放名單沒台灣 陳時中：成績符合但「這原因」吃虧

影／罕見！神秘雄三飛彈重兵佈署台東？民眾：開戰了嗎！？

影／外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

無視新冠肺炎堅持舉辦婚禮 新郎兩天後死亡95賓客染疫

台灣索馬利蘭互設代表處 陸媒諷「呵呵」半斤八兩想建交？

台灣防疫進入下半場 葉金川請陳時中快回辦公室備戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。