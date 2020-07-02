實驗鼠來寶 做疫苗先要培養特殊老鼠

全球競相開發新冠肺炎疫苗，帶有特定基因的倉鼠作為人類「替身」，竟然一「鼠」難求。國家衛生研究院2個月內自力做出3種基因轉殖鼠，為動物實驗打好基礎。

國家衛生研究院2月初宣布全力研發新冠肺炎疫苗，動物實驗是疫苗研發的必須階段，但受試動物的選擇，可是非常講究。

造成新冠肺炎的新型冠狀病毒之所以會感染人類，主要是人體內有一種名為「第二型血管收縮素轉化酶」（ACE2）的受體，病毒只要和這項受體結合，就像鑰匙打開細胞大門，就能大肆複製並搞破壞。由於物種差異，並非所有動物都會感染新冠病毒，唯有確保帶有人類ACE2受體、且能被感染的實驗動物，才能派上用場。

病毒學博士出身的國衛院感染症與疫苗研究所研究員余冠儀，是冠狀病毒之父賴明詔的徒弟，也是動物實驗專家，負責建立動物模式、準備實驗用鼠。

一開始時，余冠儀用盡方法只找到一個單位願意提供一對冷凍的ACE2鼠胚，這種特殊的小鼠根本一「鼠」難求。

她說，同為冠狀病毒的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS），都是透過ACE2作為受體，SARS疫情爆發時，國際間就曾建立起帶有人類ACE2受體的基因轉殖鼠，無奈最近各國疫情嚴峻，各國爭相開發疫苗，實驗用鼠跟著供不應求。

冷凍鼠胚從出生、繁殖到實際可進行動物實驗，至少要花半年到一年，為了搶時間，余冠儀決定帶著團隊自己做，研究團隊在這個農曆鼠年，先要搞定ACE2實驗小鼠。

余冠儀團隊把所有能用的方法都用上，從討論、設計基因、合成胺基酸到最後老鼠出生，短短2個月內做出3種不同的基因轉殖鼠。在以前，這種速度幾乎是不可能。

「研究團隊深知，我們在和時間賽跑。」余冠儀說，每隻老鼠都是一條生命，所有過程都需要等待，也可能會失敗。她舉例，在培養基因轉殖鼠時，研究團隊必須替適齡的母鼠打排卵激素，確保在適當時間交配，甚至要精準地算出哪天受孕、哪天取胚，才能確保胚胎處於最佳狀態。

鼠胚經過基因轉殖、編輯技術調整後，再植入母鼠體內，又要再等上3週才會出生，對團隊而言，在等待老鼠出生、長大、測試可供實驗用途之前，每一天都是煎熬，只要稍有閃失，所有東西都要從頭來過。

說起實驗老鼠，多數人腦海裡想必會浮現小白鼠，實際上，研究團隊費心培養出的ACE2基因轉殖鼠，其實是有著烏黑大眼、全身黑毛的小黑鼠，不僅住在有空調設備的飼養箱，也要給予充足飲水、食物，甚至有玩具可玩，研究人員笑稱「根本是VIP級的照顧」。

每一隻老鼠肩負著使命，是研究團隊眼中的寶貝，不只能驗證疫苗，也能用來測試藥物，甚至藉此找出致病與藥理機轉，余冠儀笑說：「每天起床第一個念頭，就是拜託老鼠乖乖長好。」