葉金川：請陳時中快回台北備戰

我國邊境禁令鬆綁，短期商務、境外生和轉機客從上周開始解禁，專家憂我國檢驗能量、防疫旅館、疫苗等政策跟不上邊境開放速度，恐帶來第二波疫情。前衛生署長葉金川直言「七月一日，下半場開始了，請衛福部長陳時中趕快回台北辦公室進行下半場備戰。」他說，有檢驗能量才會有鬆綁出入境管制可能，有國產疫苗才有可能結束這一場沒完沒了的噩夢。

葉金川指出，進入防疫下半場，國內浮出四大隱憂，包含檢驗能量偏低又速度慢、防疫旅館不足、醫療能量整備，且無法第一時間取得疫苗等窘境。

至於專家建議以入境全篩取代居家檢疫，陳時中分析我國三百四十名境外移入個案（不含五名無狀感染者），透過入境全篩僅能找出六成五確診者，仍必須配合居家檢疫，才能降低感染風險；冰島六月中旬採入境全篩，陰性者不須居家檢疫，卻爆發兩個月來首起社區群聚，這就是血淋淋證據。

陳時中重申，國內檢驗量能單日約六千件，目前每天檢驗約一百多件，鼓勵醫療院所遇有疑慮者皆可採檢。目前集中檢疫所空床率達八成六，防疫旅館使用率約六至七成，外籍人士來台都需住防疫旅館，「國內防疫旅館有多少空房，才會放多少人入境。」

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，開放邊境不可能一直要求入境者居家檢疫十四天，建議趁疫情較緩和的七月至九月執行入境檢測試辦計畫，全數入境者居家檢疫天數縮短至五天，結束前再次採檢，避免開放邊境導致第二波疫情，更可適應大量入境者防疫旅館供需狀況。

開放更多外籍人士來台，入境全篩等於為社區多一層保護罩，避免社區被無症狀或非典型症狀境外移入攻破。葉金川分析，台灣目前檢驗能量無法應付廣篩、入境全篩、自費篩檢，國產疫苗進度約落後美、英、中國大陸一年左右，外國疫苗不可能優先供應台灣。

面對專家提出的防疫隱憂，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，已編列補助研發經費，目前已有三家疫苗廠商取得相當程度進展；已有兩家藥廠提出人體試驗申請，其中一家更有望在本月展開人體試驗，對國外疫苗「我們也不放棄爭取採購」供國內民眾使用。