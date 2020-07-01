聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉金川：請陳時中快回台北備戰

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／台北報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

我國邊境禁令鬆綁，短期商務、境外生和轉機客從上周開始解禁，專家憂我國檢驗能量、防疫旅館、疫苗等政策跟不上邊境開放速度，恐帶來第二波疫情。前衛生署長葉金川直言「七月一日，下半場開始了，請衛福部長陳時中趕快回台北辦公室進行下半場備戰。」他說，有檢驗能量才會有鬆綁出入境管制可能，有國產疫苗才有可能結束這一場沒完沒了的噩夢。

葉金川指出，進入防疫下半場，國內浮出四大隱憂，包含檢驗能量偏低又速度慢、防疫旅館不足、醫療能量整備，且無法第一時間取得疫苗等窘境。

至於專家建議以入境全篩取代居家檢疫，陳時中分析我國三百四十名境外移入個案（不含五名無狀感染者），透過入境全篩僅能找出六成五確診者，仍必須配合居家檢疫，才能降低感染風險；冰島六月中旬採入境全篩，陰性者不須居家檢疫，卻爆發兩個月來首起社區群聚，這就是血淋淋證據。

陳時中重申，國內檢驗量能單日約六千件，目前每天檢驗約一百多件，鼓勵醫療院所遇有疑慮者皆可採檢。目前集中檢疫所空床率達八成六，防疫旅館使用率約六至七成，外籍人士來台都需住防疫旅館，「國內防疫旅館有多少空房，才會放多少人入境。」

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，開放邊境不可能一直要求入境者居家檢疫十四天，建議趁疫情較緩和的七月至九月執行入境檢測試辦計畫，全數入境者居家檢疫天數縮短至五天，結束前再次採檢，避免開放邊境導致第二波疫情，更可適應大量入境者防疫旅館供需狀況。

開放更多外籍人士來台，入境全篩等於為社區多一層保護罩，避免社區被無症狀或非典型症狀境外移入攻破。葉金川分析，台灣目前檢驗能量無法應付廣篩、入境全篩、自費篩檢，國產疫苗進度約落後美、英、中國大陸一年左右，外國疫苗不可能優先供應台灣。

面對專家提出的防疫隱憂，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，已編列補助研發經費，目前已有三家疫苗廠商取得相當程度進展；已有兩家藥廠提出人體試驗申請，其中一家更有望在本月展開人體試驗，對國外疫苗「我們也不放棄爭取採購」供國內民眾使用。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

前衛生署長憂防疫四大隱憂 陳時中說明下半場規劃

國產新冠肺炎疫苗研發 2家廠商將人體試驗

開放中國大陸人士入境 陳時中首鬆口「應該不久了」

入境不普篩 陳時中：冰島實施後反釀本土疫情

相關新聞

葉金川：請陳時中快回台北備戰

我國邊境禁令鬆綁，短期商務、境外生和轉機客從上周開始解禁，專家憂我國檢驗能量、防疫旅館、疫苗等政策跟不上邊境開放速度，恐...

實名制口罩 逾期未領將可補領

口罩實施實名制後，約有十二萬人付錢卻逾期未領，因不能退費而累積逾四百萬元。指揮中心原有意全數充公列為歲入，但引起外界批評...

陳時中鬆口… 小明、陸生返台「應該不久了」

新冠肺炎疫情爆發後，蔡政府拒對岸人民赴台已一百五十八天，門檻遠較外籍人士嚴，讓陸配無台籍子女「小明們」被迫與父母分隔兩地...

國衛院選定新冠肺炎DNA疫苗為開發主軸 最快明年中上市

新冠肺炎肆虐全球至今未歇，我國國家衛生研究院致力推動四種疫苗研發，包括DNA疫苗、胜肽疫苗、重組病毒疫苗及次單位疫苗等。...

口罩剩最多藥局名單在此 北市各區健康中心庫存特多

根據衛生福利部健保署公布之特約機構口罩剩餘數量明細清單，6003家藥局或衛生所已有474家無成人口罩、324家無兒童口罩...

開放中國大陸人士入境 陳時中首鬆口「應該不久了」

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。無...

日籍女接觸者採抗體 指揮中心：已全採完60多人陰性

好消息！上周日本籍女學生疑在台感染新冠肺炎一事，123名接觸者上周經PCR核酸檢驗全為陰性後；中央流行疫情指揮中心表示，...

可縮短居檢國家名單增三國 開放至今10名外籍人士入境

指揮中心歷經上月17日宣布，自6月22日起，短期商務來台者將以國家風險分級，縮短居家檢疫，入境後五至七天採檢，只要一次陰...

歐開放名單沒台灣 陳時中：成績符合但「這原因」吃虧

歐盟7月起開放邊境後旅客可入境國家名單，沒有包含台灣，指揮中心指揮官陳時中表示，稍微檢視歐盟評斷標準，我國的流行病學條件...

入境全篩取代居家檢疫？ 陳時中：只找出65%確診者

後疫情時代，國內專家建議以入境全篩取代居家檢疫，吸引更多外籍商務人士來台，但指揮中心指揮官陳時中表示，以我國340名境外移入個案（不含5名無狀感染者）分析，機場入境全篩可找出65％確診者，仍有119名個案入境兩天後被發現，需透過居家檢疫，降低感染風險。

繳錢忘記領實名制口罩 指揮中心：最快第13期可補領

口罩實施實名制，採網路或超商先預購、繳費再取貨，不過有立委發現，目前有12萬人付錢卻沒逾期未領取，因不能退費而累積逾400萬元將全數充公列為歲入，指揮中心指揮官陳時中表示，預計可併口罩實名制2.0/3.0第13期預購期程，讓忘記領取的民眾可補領口罩。

國內新冠肺炎＋0 僅2名確診者仍住院隔離中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，國內無新增新冠肺炎病例。截至目前累計7萬6883例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7萬5925例排除)，其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離、2人住院隔離中。

熱門新聞

歐開放名單沒台灣 陳時中：成績符合但「這原因」吃虧

影／外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

影／罕見！神秘雄三飛彈重兵佈署台東？民眾：開戰了嗎！？

無視新冠肺炎堅持舉辦婚禮 新郎兩天後死亡95賓客染疫

台灣防疫進入下半場 葉金川請陳時中快回辦公室備戰

台灣外交重大進展 傳非洲索馬利蘭將派代表駐台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。