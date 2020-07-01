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入境不普篩 陳時中：冰島實施後反釀本土疫情

中央社 / 台北1日電
指揮中心指揮官陳時中。記者簡浩正／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，入境全面採檢呼聲高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天以冰島為例，強調該國6月15日實施入境全面採檢後，短短半個月當地就爆發本土疫情。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，各界頻頻提出普篩、廣篩建議，甚至呼籲在邊境進行入境全面採檢措施，對於陰性者取消居家檢疫措施，但中央流行疫情指揮中心均未採納。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中先以華航毒班機、敦睦艦隊病例解釋不普篩原因，強調病毒不是隨時隨地都驗得出來，若檢驗陰性就放行，恐讓漏網之魚進入社區，他並以冰島為例，說明國際間採用入境全面採檢的後果。

陳時中說，冰島因國內疫情緩解，6月15日實施入境全面檢驗，檢驗結果為陰性者可自主健康管理，不必再進行隔離措施，實施短短半個月就造成社區感染，6月15日至28日期間，冰島共新增30例確診病例，其中5人為本土病例，3例感染源不明，冰島政府也認為這項政策仍有檢討空間。

陳時中指出，綜合評估國內外狀況顯示，邊境檢疫必須謹慎，單靠邊境全面檢驗無法確保社區安全，尤其民眾自主健康管理沒做好，風險更大。

外界常質疑，台灣個案少是因為檢驗量太少。陳時中說，疫情延燒至今，只要有疑似症狀就能由醫師通報採檢，國內共針對7萬6883人進行採檢，找出447名確診病例，並針對醫護進行擴大採檢，驗了5000多人至今無人確診，他相信2300萬人當中肯定有隱藏感染者，但至今只造成10例沒感染源、敦睦艦隊事件以及日本女留學生事件。

在檢驗量方面，他強調：「陽性率愈高、需要篩檢的量愈多。」如果風險最高的族群驗過都沒有找出陽性，愈外圍、個案只會更少，目前全台每天仍有3000至4000例疑似病例，持續接受檢驗，未來若各界有新發現的高風險族群且有科學依據，指揮中心都願意強化擴大採檢。

近日歐盟公布對14個國家或地區開放邊境，但台灣並不在名單內。陳時中指出，台灣防疫成果有目共睹，在防疫相關條件上也都符合開放規定，但開放條件中也要求「互惠原則」，坦言這點確實是一大難題。

陳時中認為，風險不同的兩個地區，要用同一個標準來放寬，必須非常謹慎，會持續和歐盟溝通，強調願意保持開放態度，在確保台灣可承受風險的前提下，積極溝通與辦理。

新冠肺炎 COVID-19

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