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影／日本女大生確診案 高雄87個接觸者中18人解除居家隔離

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市代理事長楊明州表示，日籍女大學生確診個案，防疫團隊啟動疫情調查、匡列87名接觸者，並清消個案活動環境。記者徐如宜／攝影
高雄市代理事長楊明州表示，日籍女大學生確診個案，防疫團隊啟動疫情調查、匡列87名接觸者，並清消個案活動環境。記者徐如宜／攝影

高雄市衛生局表示，日籍女留學生確診個案在高雄市有87名接觸者居家隔離，經過核酸檢測皆為陰性，目前已陸續再進行血清抗體檢測。依與日本女大生接觸的日期，87人中已有18人解除居家隔離，轉為健康自主管理。

高雄市代理事長楊明州表示，這名日本確診個案，防疫團隊啟動疫情調查、匡列接觸者，並清消個案活動環境。高雄市有87名接觸者居家隔離，經過核酸檢測皆為陰性，接下來仍會進行血清抗體檢測，以了解感染狀況，再請中央流行疫情指揮中心研判。

衛生局簡技潘炤穎表示，之前4天是端午節連假，在聯絡採檢後PCR的檢測都全部為陰性；在後續抗體採驗部分，必須出動人員一個個抽血採檢，會在最短一、兩天內完成，以釐清過去是否感染過新冠肺炎。日本女大生是在6月20日出境，目前已有18個接觸者解除居家隔離，所有接觸者會在7月4日前解除居家隔離，轉為健康自主管理。

潘炤穎表示，最近有4名境外大學生到高雄，目前在防疫旅館進行居家檢疫。對於境外人士商務旅客部分，在區分風險國家別中，屬於低度風險的，入境第5天就可以申請採檢，結果陰性者隔天開始就可以進行商業活動，轉換為健康自主管理；如果是中低風險的國家，如日本、韓國的商務旅客，入境後要居家檢疫7天，期滿7天可以申請新冠肺炎的核酸檢驗，結果陰性則轉為自主健康管理。

楊明州說，社會局送給居家隔離學生一些生活必需品，媒體報導學生住在不能開伙的宿舍裡，人員卻送了一些生鮮食材，已做內部檢討，社會局應該更貼心、細膩。居家隔離的學生有什麼需求，市府應該更符合他們的期待。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，日籍女大生確診個案是在6月20日出境，高雄87名接觸者中已有18個接觸者解除居家隔離，轉為健康自主管理。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，日籍女大生確診個案是在6月20日出境，高雄87名接觸者中已有18個接觸者解除居家隔離，轉為健康自主管理。記者徐如宜／攝影

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