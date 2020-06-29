日籍女學生接觸者僅列123人 指揮中心說原因

從台灣返日的日籍女學生感染新冠肺炎，外界質疑接觸者僅匡列123人太少。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，這名學生生活單純，且從2月底來台到回日本，接觸者都是同一群人。

一名2月到台灣求學的日籍女學生，日前返日入境時被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）陽性，也為台灣本土數十日零確診打上問號。尤其日籍女學生的接觸者共123人採檢，結果又全數都是陰性，狀況撲朔迷離。

中華民國防疫學會理事長王任賢在媒體投書，質疑指揮中心僅匡列日籍女學生123名接觸者太窄。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應接觸者僅匡列123人時表示，這名日籍女學生今年2月底來台，是一名新生，生活很單純，也沒去夜店、KTV等場所，白天也單純上課，在學校、宿舍等地接觸的都是同一群人，一直到6月課程結束。

莊人祥說，不管是確診前2週，或更早之前，女學生的接觸者都是同一群人，且與此日籍學生平常往來比較密切的是另外2名日籍友人，也包含在已採檢123人當中。

針對123名接觸者採檢都是陰性，指揮中心日前研判兩種可能性，包含入境日本時採檢結果可能是偽陽性，或日籍女學生感染時間可能已是1、2個月前。本週已針對123名接觸者抽血驗抗體，估計7月1日完成採檢，最快可能要一週後才有抗體結果，釐清本土感染現況。

日籍女學生例子一出，又有許多聲音希望指揮中心開放廣篩，釐清本土感染現況。莊人祥說，針對高風險族群的廣篩一直進行中，如醫療人員只要出現症狀就會篩檢；如果發生醫院或機構內個案，也是所有接觸者都擴大採檢。只是台灣在篩檢前會先以疫調為根基，採精準做法，不是貿然全部都篩。

莊人祥表示，外界一直質疑篩檢量少，但大家引以為參考的美國約翰霍普金斯大學網站針對各國檢驗量能指標的說明，重點包含檢驗量能是否足夠，主要看當地疫情規模而定，非以該國人口量而定；觀察該地區陽性率反而是最可靠評估當地政府檢驗足夠的指標。

莊人祥也說，世界衛生組織認為，陽性率應低於5%的國家才有資格談解封或放鬆社交距離，台灣只有0.43%。

此外，台灣大學公共衛生學院上午記者會指出，指揮中心應針對入境者篩檢。莊人祥說，現在申請入境的外籍人士都必須提出入境前3天新冠肺炎陰性證明，至於入境的台灣人，在檢疫期間只要有症狀也都會採檢。

之所以針對有症狀者才採檢，莊人祥說，以華航3月30日從紐約回台的班機，當時340人在檢疫期滿採檢，只有有症狀的12人驗出陽性，沒有症狀者都是陰性。