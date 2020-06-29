台僅22位無症狀感染者 公衛學者：社區感染風險低

上周發生日本女學生自台灣返回日本，卻被日方驗出新冠肺炎的案例。台大公衛學院副院長陳秀熙今天於公衛學院記者會針對此個案分析表示，台灣目前只有22位無症狀個案，造成社區感染的風險極低。

一名日本女學生無新冠肺炎症狀，但近日結束在台課程返回日本，入境日本時，新冠肺炎檢驗卻呈陽性，因此引起這名女學生是否無症狀感染卻造成社區傳播的疑慮。但台灣疫情指揮中心對其124名密切接觸者採檢，結果出爐全是陰性。

陳秀熙表示，新冠肺炎感染者，可分為三種，包括：症狀前期個案、症狀個案、無症狀個案。症狀前期個案一開始沒有任何症狀，但症狀出現前約三天具感染力，之後會變成有症狀個案；症狀個案則是出現症狀後三到五天病毒量最高，具傳染力；無症狀個案則是持續沒有症狀，也無法無法其傳染力高低。

另根據醫學期刊「Science」分析，症狀個案佔所有確診者的38％、症狀前期個案佔46％、無症狀個案僅佔10％。

陳秀熙表示，依據文獻以及我國確診個案回推，無症狀個案若高於150位，才有可能出現明顯的社區群聚個案，但我國目前僅22個無症狀個案，因此評估造成社區感染的風險仍低。

但由於我國因應症狀前期個案與無症狀個案皆是採取居家檢疫，若無症狀則不篩檢。陳秀熙提醒，如果未落實居家檢疫，以及戴口罩、勤洗手、保持社交距離等措施，則有可能造成感染擴大的可能。

針對這次日本女學生的個案，陳秀熙認為，不應把焦點放在究竟是在台灣感染或是日本檢測有問題，而是應該藉此檢視出入境檢測措施的必要，並針對外籍學生及人士進行防疫措施的檢討。