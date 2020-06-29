快訊

遭吳秉叡「鎖喉功」勒頸 洪孟楷怒：你想殺人嗎

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

陳時中：相信社區有感染源 台灣篩檢精確勿憂

中央社 / 新北29日電

衛生福利部長陳時中今天出席2020國際福隆沙雕藝術季，接受媒體聯訪時表示，他相信社區裡還有零星的感染源和潛藏的案例，但台灣的篩檢可說是全世界中相當精確，國人不用擔心。

衛福部長陳時中今天上午偕同交通部長林佳龍，出席2020國際福隆沙雕藝術季，並一同為防疫國家隊的沙雕摘除口罩，象徵安心旅遊。

陳時中致詞時表示，台灣的防疫絕對禁得起考驗，日前有一名日本女學生確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），被驗出極低的陽性，「當然社區裡面一定會有一些潛藏的案例，所以我們還是要落實防疫新生活。」

陳時中接受媒體聯訪時，針對是否能釐清日本女學生的感染源，他表示，女學生的Ct值在37至38間，是非常微弱的訊號，因此除了從社區裡面去找接觸者，另外也會去做血清抗體的檢驗，釐清感染的脈絡。

陳時中強調，他相信在社區裡面還有零星的感染源，「我從來沒有否認這件事」，所以才說防疫新生活的防線要做好，但並不需要去擔心。

針對普篩議題，陳時中表示，台灣在篩檢部分有一定的計畫，可說是全世界中做得相當精確的，國人不用擔心。

媒體詢問，目前全球有1000萬餘人確診，今天的揭口罩儀式是否有點衝突感；陳時中笑說不會，並強調，揭口罩是在海邊、有社交距離的情況，平常還是要戴口罩。

至於各國陸續解封，卻沒有納入台灣，陳時中表示，政治因素大於疫情的考量。

媒體詢問，有媒體報導，台北榮民總醫院受訪時指出，以常用於類風溼性關節炎患者的生物製劑，救回武漢肺炎瀕死病患，這個訊息指揮中心是否有掌握？這個藥物是否有納入指揮中心用藥之一？

陳時中表示，目前應該是沒有，不過指揮中心的專家會議會做相關的檢討，且目前病人的狀況都相當穩定。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／林佳龍、陳時中參訪福隆沙雕 揭口罩籲安心旅遊

陳時中下一步？ 侯友宜誠懇給建議：做自己

柯文哲光環邊緣化？吳益政：做好本分最實在

聯合報黑白集／陳時中不能說的祕密

相關新聞

台僅22位無症狀感染者 公衛學者：社區感染風險低

上周發生日本女學生自台灣返回日本，卻被日方驗出新冠肺炎的案例。台大公衛學院副院長陳秀熙今天於公衛學院記者會針對此個案分析...

外籍港澳人士入境 今天起有條件開放

中央流行疫情指揮中心公告自今（29）日起，有條件開放外籍、港澳人士申請入境。針對外籍人士，根據外交部公告，可申請特許來台...

赴帛琉何時解除旅遊限制 視商務客入境情況決定

帛琉5月曾提出考慮與台灣成立安全旅行圈，至於何時能解除國人赴帛琉旅遊後，返國的檢疫限制，中央流行疫情指揮中心說，視開放商...

連假防疫漏洞多 專家籲限制景點人數

「台灣還是有病毒潛伏，防疫措施仍不得馬虎！」針對端午連假出遊人數爆表，且觀光景點仍有許多民眾不遵守防疫新生活指引，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，台灣境內可能還有病毒潛伏，如果沒做好防疫仍有本土群聚感染的可能。台大醫院小兒科主任黃立民建議，連假期間觀光景點最好還是管制人數，避免成為防疫破口。

熱門新聞

「美軍在台灣」聯訓實況首曝光 國防部罕見表尊重

影／突襲占領議場！國民黨團：不撤換陳菊 絕不退出議場

揮別高雄 李四川回歸本業當通勤上班族

一個營就能出去戰鬥 漢光36號最大亮點曝光

國民黨強力杯葛監院人事 陳菊：面對惡意抹黑不會退縮

搶救能源弱勢／酷暑捨不得開冷氣 就怕付完電費沒餐費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。