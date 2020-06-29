陳時中：相信社區有感染源 台灣篩檢精確勿憂

衛生福利部長陳時中今天出席2020國際福隆沙雕藝術季，接受媒體聯訪時表示，他相信社區裡還有零星的感染源和潛藏的案例，但台灣的篩檢可說是全世界中相當精確，國人不用擔心。

衛福部長陳時中今天上午偕同交通部長林佳龍，出席2020國際福隆沙雕藝術季，並一同為防疫國家隊的沙雕摘除口罩，象徵安心旅遊。

陳時中致詞時表示，台灣的防疫絕對禁得起考驗，日前有一名日本女學生確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），被驗出極低的陽性，「當然社區裡面一定會有一些潛藏的案例，所以我們還是要落實防疫新生活。」

陳時中接受媒體聯訪時，針對是否能釐清日本女學生的感染源，他表示，女學生的Ct值在37至38間，是非常微弱的訊號，因此除了從社區裡面去找接觸者，另外也會去做血清抗體的檢驗，釐清感染的脈絡。

陳時中強調，他相信在社區裡面還有零星的感染源，「我從來沒有否認這件事」，所以才說防疫新生活的防線要做好，但並不需要去擔心。

針對普篩議題，陳時中表示，台灣在篩檢部分有一定的計畫，可說是全世界中做得相當精確的，國人不用擔心。

媒體詢問，目前全球有1000萬餘人確診，今天的揭口罩儀式是否有點衝突感；陳時中笑說不會，並強調，揭口罩是在海邊、有社交距離的情況，平常還是要戴口罩。

至於各國陸續解封，卻沒有納入台灣，陳時中表示，政治因素大於疫情的考量。

媒體詢問，有媒體報導，台北榮民總醫院受訪時指出，以常用於類風溼性關節炎患者的生物製劑，救回武漢肺炎瀕死病患，這個訊息指揮中心是否有掌握？這個藥物是否有納入指揮中心用藥之一？

陳時中表示，目前應該是沒有，不過指揮中心的專家會議會做相關的檢討，且目前病人的狀況都相當穩定。