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「日生染疫 非我出錯」入境篩檢堵漏 學者喊跟進日韓

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／台北報導
台大公衛院副院長陳秀熙(右)認為，落實居家檢疫的同時也應進行入境篩檢，避免受無症狀或非典型症狀境外移入者造成防疫破口。。 圖／中央社
台大公衛院副院長陳秀熙(右)認為，落實居家檢疫的同時也應進行入境篩檢，避免受無症狀或非典型症狀境外移入者造成防疫破口。。 圖／中央社

我國近期逐步放寬邊境管制，卻傳出日籍學生在台染疫，我是否應比照日本，針對入境者篩檢，引發討論。目前亞洲地區疫情趨緩，日、韓等實施入境篩檢，台大公衛學院副院長陳秀熙認為，隨著開放更多外籍人士來台，落實居家檢疫的同時也應進行入境篩檢，避免受無症狀或非典型症狀境外移入者造成防疫破口。

陳秀熙說，「台灣無症狀感染者比例不多，應趁現在調整邊境策略。」他說，日生在台染疫，並不表示我國防疫出錯，但社區應有極少數無症狀感染者，建議針對所有入境者篩檢，為社區多設一層保護罩，避免無症狀感染者成社區零星感染源。

最近日生在台染疫，使指揮中心防疫策略遭質疑。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該個案屬灰色地帶，若社區有無症狀感染者，勢必出現一定比率的有症狀者，我現行入境及境內防疫措施並未失效，目前應觀察，縮短居家檢疫天數是否使確診者走入社區。

據外交部領事事務局公布世界各國因應新冠肺炎疫情相關措施，亞太卅九個國家及地區，其中有五國已開始執行入境全篩，日本境內新冠肺炎篩檢條件與台灣相似，須先排除其他疾症，疑為新冠肺炎者才進行篩檢，但入境採檢政策與我不同，曾停留包括台灣在內的八十七個具感染風險國家地區者，入境均須篩檢。

南韓五月起對所有入境人士進行採檢，菲律賓、柬埔寨、汶萊也規定入境必須接受病毒檢測；厄瓜多是中南美洲少數開放外籍人士入境的國家，自六月起，所有入境者需進行快篩，若為陽性，則需再次進行核酸檢測，並須於入境後隔離十四天。

即使沒有在入境時要求全面篩檢，紐西蘭要求入境者，隔離十四天期間進行兩次病毒檢測；新加玻所有入境人士須於十四天居家檢疫結束前，以自費檢測病毒。

歐美則大多維持隔離策略，大規模普篩的德國採取十四天隔離檢疫。陳秀熙分析說，並非歐美國家認為入境篩檢不重要，而是歐美許多國家疫情一直未中斷，邊境未完全解封，防疫策略還沒走到這一步。

開放邊境多為恢復經貿往來，降低經濟衝擊，前疾管局副局長施文儀認為，實施入境採檢後，有助於近一步討論縮短入境者檢驗流程，未來可透過機場快篩等自費檢驗，交叉比對排除偽陰性，「最好在一天內解禁」，入境陰性者自主健康管理即可，以吸引商務人士來台。

新冠肺炎 COVID-19

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