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日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

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在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者簡浩正／攝影

日本出現一名自台返日無症狀的新冠肺炎感染者，指揮中心雖決定不列入本土個案，但該執行的疫調、釐清感染源一個都不會少，自24日起針對該名染疫日籍人士密切接觸者123人進行採檢，除昨確定陰性的109人外，指揮中心今下午公布，其餘14人也都是陰性。

指揮中心發言人莊人祥表示，本月24日公布日籍女性感染新冠肺炎案例，接觸者採檢結果經匯整後，應採123人，目前已全數採驗完畢，且123隻檢體，結果皆為陰性。

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