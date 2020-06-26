日籍女學生接觸者檢驗結果 指揮中心下午2時說明

日本籍女學生疑在台灣感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心這兩天緊急採檢123名接觸者，初步確認109人陰性，剩餘14人檢驗結果將於下午2時召開記者會說明。

一名日本女學生近日結束在台灣課程返日，但入境採檢時，發現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢驗呈陽性，感染源指向台灣，也為台灣連74天無本土個案留下疑雲。

疫情指揮中心緊急展開疫調，初步追查出125名密切接觸者，其中有2人不在國內，其餘123人截至昨晚已全數接受採檢，初步確認109人陰性。