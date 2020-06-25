日籍女學生疑在台染疫 高市隔離87名密切接觸者
日籍女學生疑在台感染新冠肺炎，高市衛生局今天說，這名女學生返日入境採檢時呈陽性，但無症狀，已安排防疫旅館隔離；另也對87名密切接觸者實施居家隔離，將監控至7月4日。
一名日本女學生近日結束在台課程返日，但入境日本採檢時，發現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢驗呈陽性，感染源指向台灣，也為台灣連續74天沒有本土個案留下疑雲。
高市府接獲通知後啟動疫調、接觸者匡列及個案活動環境清消等，並安排居住於高雄的接觸者做採檢，高市密切接觸者87人，已開始執行居家隔離，另匡列自主健康管理15人，監控期至7月4日止。
衛生局說，至今天下午已完成全數87人採檢，其中76人檢驗結果呈陰性，其餘11人檢驗報告尚未出爐；另未居住高雄的36人，則由各地方政府聯繫採檢及後續居家隔離。
高市府防疫團隊上午召開一級開設臨時應變會議，代理市長楊明州提醒，雖已放寬社區防疫措施，仍請民眾落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好衛生習慣，外出活動維持室內1.5公尺、室外1公尺以上社交距離，若無法維持應佩戴口罩，用餐也要保持適當用餐距離等。
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