指揮中心：端午連假出遊沒問題但記得防疫

端午連假爆出遊潮，中央流行疫情指揮中心今天指出，連假出遊沒問題，但要注意防疫，保持社交距離或戴口罩，生病者不要出遊。

端午連假首日，多處旅遊景點人潮滿，但部分人輕忽防疫，沒戴口罩也沒保持安全距離。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會回應連假出遊議題時表示，端午連假出遊沒問題，但要注重防疫新生活態度，如果說無法保持適當社交距離就戴口罩，勤洗手、生病不要出遊，保持正確觀念出遊沒問題。

外界擔心，日本驗出一例感染源可能在台灣的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案，可能有本土感染隱憂，又沒公布確診的日籍女學生足跡，現在連假大家趴趴走，可能危險。

莊人祥說，根據日方提供的檢驗數字，女學生可說應該根本不會傳染，已針對個案密切接觸者採檢，若採到陽性，會立即啟動後續作為，從過去到現在都是採精準防疫的做法。

莊人祥提醒，也許民眾都有看到出外沒有戴口罩者數量變多，還是要提醒所有民眾，出遊還是要注意，如果跟家人出遊，沒有戴口罩當然可以，但如果到擁擠處，要注意保持距離或戴口罩。