依國際慣例 日籍女學生案不列台灣病例

從台灣返日的日籍女學生確診新冠肺炎，疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，不排除在台感染，但依國際慣例，此案已列入日本案號，台灣不列案號，國內病例數不因此增加。

一名日本女學生近日結束在台課程返日，但入境日本採檢時，發現2019冠狀病毒疾病檢驗呈陽性，感染源指向台灣，也為台灣連續74天沒有本土個案留下疑雲。

中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，宣布新增1例境外移入武漢肺炎個案，但許多媒體聚焦日籍女學生感染源、台灣是否社區感染及普篩議題。

莊人祥表示，根據日方提供的檢驗數值，女學生的Ct值在37至38間，在台灣若低於35才會判為陽性，女學生的檢驗數值高於35，通常台灣會認為是弱陽性。日方也坦承此案可能在採檢當時就不具傳染力。

莊人祥說，當數值大於32就養不出病毒，尤其女學生又沒症狀，因此也很難得知到底多久以前就感染。不排除在台灣感染或偽陽性狀態。

日籍女案是否列台灣本土個案，莊人祥說，依照國際慣例，日方可能會將此例列為從台灣過去的境外移入個案，台灣方面也沒辦法排除此說法。但根據國際慣例，台灣不會列一個案號，因「我們也沒有驗到」，此案在日本已經列進去，不會再增加台灣國內案例。

外界質疑感染源，莊人祥表示，個案生活相當單純，也從來不去KTV、夜店，如果目前採檢的密切接觸者沒有任何人被驗出來，可能就比較難找到感染源。

至於是否已打破連續數十天的本土零確診紀錄，莊人祥說，外界自由心證，指揮中心快速採檢，希望可以釐清感染源。