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日女疑在台染疫 指揮中心：弱陽性不具傳染力
一名日本女學生在日本確診新冠肺炎，疑在台灣染病。中央流行疫情指揮中心今天表示，經確認此個案屬於弱陽性，研判採檢時應不具傳染力。
一名2月底來台就學的日本女學生，6月20日返回日本時，在機場採檢報告測出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性，日本昨天緊急通知台灣。
中央流行疫情指揮中心昨天立即展開疫調，已匡列140名可能接觸者，並採檢125名列為居家隔離的接觸者，同時與日方瞭解這名學生是否有偽陽性的可能。
指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，根據了解，此個案檢驗CT值為37.38，台灣以35為標準，以此來看，此個案屬於弱陽性，日方也坦言這樣的個案採檢時應已不具傳染力。
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