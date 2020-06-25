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昨日籍確診女列本土個案？ 莊人祥：不會
中央流行疫情指揮中心昨公布有一名曾短期停留台灣南部就學的廿多歲日本籍女性感染新冠肺炎。指揮中心今下午表示，依國際慣例，日方會將這例列為台灣過去的境外移入的個案，雖尚未排除該個案在台灣感染，但我們也不會列一個案號，不會增加到國內的案例。
指揮中心今下午2時召開臨時記者會，指揮中心發言人莊人祥表示，針對昨日日本籍女性個案，依照國際慣例，日方會將這例列為台灣過去的境外移入的個案，我們也沒辦法排除是在台灣感染，不會排除，但是我們也不會列一個案號，不會增加到國內的案例。
莊人祥說，該個案日本已列入。據了解，該個案生活單純，也不會去KTV、夜店等，此個案列入日本的境外移入，反正對於這案例大家自由心證，也會去疫調，釐清感染源。
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