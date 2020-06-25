今新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

境外移入又增一例。中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例（案447），為60多歲男性，今年4月初赴瓜地馬拉從事商務活動，6月1日出現咳嗽、呼吸喘及骨頭痠等症狀，曾在當地就診檢驗兩次皆為陰性反應，6月23日呼吸喘的症狀加劇，6月24日返國入境時主動通報，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，已將前後兩排旅客10人列為居家隔離接觸者。

指揮中心統計，截至目前累計 7萬5815例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7萬4864例排除)，其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。