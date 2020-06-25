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直播／國內新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

今新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

聯合報 / 記者簡浩正陳雨鑫／台北即時報導
端午連假第一天，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今宣布我國新增一名境外移入案例。記者陳雨鑫／攝影
端午連假第一天，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今宣布我國新增一名境外移入案例。記者陳雨鑫／攝影

境外移入又增一例。中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例（案447），為60多歲男性，今年4月初赴瓜地馬拉從事商務活動，6月1日出現咳嗽、呼吸喘及骨頭痠等症狀，曾在當地就診檢驗兩次皆為陰性反應，6月23日呼吸喘的症狀加劇，6月24日返國入境時主動通報，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，已將前後兩排旅客10人列為居家隔離接觸者。

指揮中心統計，截至目前累計 7萬5815例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7萬4864例排除)，其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

新冠肺炎 COVID-19

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