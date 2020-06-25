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新增1境外移入！指揮中心14:00臨時記者會

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
指揮中心剛中午宣布，今將召開臨時記者會，於下午2時舉行。 記者簡浩正／攝影
指揮中心剛中午宣布，今將召開臨時記者會，於下午2時舉行。 記者簡浩正／攝影

新冠肺炎疫情雖趨緩，但接連兩日出現個案。中央流行疫情指揮中心昨下午5時30分臨時召開記者會，公布一名曾短期停留台灣南部就學的20多歲日本籍女性感染新冠肺炎，讓我國連73日零本土確診破功。而指揮中心剛中午宣布，今將召開臨時記者會，於下午2時舉行。

指揮中心表示，為因應新冠肺炎疫情，今日下午2時召開臨時記者會，說明新增1名境外移入個案及防疫作為等事宜，不提供直播。

記者會內容為何？指揮中心除說明新增1名境外移入個案外，指揮中心發言人莊人祥表示，昨日日籍確診個案，有125名接觸者列為居家隔離對象，皆接受採檢、釐清感染源，部分結果今日出爐。預計記者會內容應與新增個案、篩檢結果等有關，待指揮中心下午說明。

新冠肺炎 COVID-19

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