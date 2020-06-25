聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／小明回不來…轉機拒陸籍 依科學還是順時中？

聯合報 / 本報記者邱宜君
新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布逐次開放桃園機場過境轉機旅客限制。記者陳嘉寧／攝影
新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布逐次開放桃園機場過境轉機旅客限制。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。相較於預計七月一日重啟邊界的歐盟，根據各國病例新增情況決定開放名單，訴諸科學標準、減少政治考量，或許更能說服人。

我禁止中國大陸人士入境，但沒有身分證卻有居留證的陸配一直是例外，入境後配合隔離檢疫十四天即可。反觀陸配子女，即陸委會主委陳明通口中的「小明」們，卻始終被拒於國門之外。

但這些被拒於千里之外的「小明們」，很多已經選擇要當台灣人，只是礙於現制規定，必須經歷長年的等待、長期實際在台灣生活，才能一步一步從探親、依親、居留，走到正式擁有中華民國國籍。

但就算他們和外籍人士、陸配一樣持有居留證，就算他們已選擇台灣，且耐心地走在台灣設定的漫長流程上，只要「小明」一天還算是中國人，政府就拒絕把他們與至親團聚、回到長年生活環境的權利。

現在外籍生或商務人士只要篩檢陰性加上隔離，確認沒感染之虞就可入境。為什麼「小明」不能比照辦理？如果能證明小明在台有長期居留事實，且父母其中一人有居留證或國籍，不明白為何不能比照外籍生或商務人士入境規定處理。

這些問題，在陳時中多次說「自己也很痛苦」後，就不再被追問。台灣以新冠肺炎防疫模範生之姿站上世界舞台，但基於政治正確所產生的雙重標準，持續漠視小明人權及小明家人跪求，恐怕絕非政府敢於驕傲展現的成就，反而是這次抗疫之戰抹不去的汙點。

指揮中心逐漸有條件開放國門，但設下種種條件標準，如果是依據科學實證，近來病例激增的美國、巴西是否比陸籍人士更需要嚴格禁止？如今，不管是商務來台或轉機，嚴拒陸籍、卻無視美國等疫情嚴峻國家，就算不管科學數據，即使是政治考量，難道不用把國內防疫若破功的效應算進去？

新冠肺炎 COVID-19 陸配 轉機 外籍生 台灣人 陳明通 探親 陸委會 人權

延伸閱讀

泰國開放邊界 7月1日起特定外國人可入境

外交部放寬來台規範 除觀光外可申請特別入境許可

美國疫情未趨緩 歐盟擬禁美旅客入境

29日起有條件開放外籍、港澳人士入境

相關新聞

我73天0本土病例破功？女學生自台返日確診

中央流行疫情指揮中心昨天傍晚加開臨時記者會，宣布日本確診一名自我國返日新冠肺炎無症狀感染者，患者為日籍廿餘歲女性，今年二...

新聞眼／小明回不來…轉機拒陸籍 依科學還是順時中？

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。相...

外籍、港澳人士 准有條件入境

我國境管措施進一步鬆綁，中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布，6月29日起有條件放寬外籍、港澳人士入境，但仍須檢疫14天...

開放過境 限停留八小時

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布，自今（25）日零時起，開放桃園機場轉機，但排除疫情仍屬嚴峻的中國大陸航點轉機，轉機...

開放轉機 航空業：雖不能起死回生…帶來一線生機

中央流行疫情指揮中心昨宣布，今零時起開放國際客在桃園機場轉機，航空業和機場業者是否也出現「轉機」？航空業者對此抱持正面看...

桃機今起開放轉機 設三候機區專人監護

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨天宣布逐次開放桃園機場過境轉機旅客限制。為了防疫需求，桃園機場公司規劃三個專屬區...

日女疑在台染疫 專家促入境全篩

日本出現一名自台返日無症狀的新冠肺炎感染者，打破我連續七十三日零本土新冠肺炎病例紀錄。專家建議，境內解封後，國內採檢量減...

台灣防疫為何成功 陳建仁分享3個重要因素

前副總統、中央研究院院士陳建仁今天說，台灣防疫成功有3個重要因素，包含審慎以對、迅速應變及超前部署，且台灣公民素養高、配...

疫情趨緩 桃園機場局部開放過境轉機過境轉機旅客

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布逐次開放桃園機場過境轉機旅客限制。為了防疫需求，桃園機場公司規劃3個專屬區...

外交部放寬來台規範 除觀光外可申請特別入境許可

外交部今天表示，29日起，外籍人士除了觀光以外，因為其他事由來台者，得備妥相關應備文件，向外交部駐外館處申請特別入境許可...

我國連73日零本土破功 陳時中：連假不鼓勵去人多地方

我國連73天零本土破功，指揮中心指揮官陳時中說，「我們一直沒有排除（零星社區疫情）可能性。」相關疫調跟隔離也會隨即啟動，...

日女在台感疫 125名密切接觸者全採部分結果25日出爐

今天稍早才接連公布開放轉機及外籍人士入台，指揮中心下午五時半緊急舉行臨時記者會，公布一名曾短期停留台灣的20多歲日本女性在...

熱門新聞

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

影／我國連73日零本土破功？ 20歲日人在台感染新冠肺炎

影／20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

我國連73日零本土破功 陳時中：連假不鼓勵去人多地方

影／國內新冠肺炎疫情現變數？ 指揮中心17：30加開記者會

影／開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。