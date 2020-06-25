新聞眼／小明回不來…轉機拒陸籍 依科學還是順時中？

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。相較於預計七月一日重啟邊界的歐盟，根據各國病例新增情況決定開放名單，訴諸科學標準、減少政治考量，或許更能說服人。

我禁止中國大陸人士入境，但沒有身分證卻有居留證的陸配一直是例外，入境後配合隔離檢疫十四天即可。反觀陸配子女，即陸委會主委陳明通口中的「小明」們，卻始終被拒於國門之外。

但這些被拒於千里之外的「小明們」，很多已經選擇要當台灣人，只是礙於現制規定，必須經歷長年的等待、長期實際在台灣生活，才能一步一步從探親、依親、居留，走到正式擁有中華民國國籍。

但就算他們和外籍人士、陸配一樣持有居留證，就算他們已選擇台灣，且耐心地走在台灣設定的漫長流程上，只要「小明」一天還算是中國人，政府就拒絕把他們與至親團聚、回到長年生活環境的權利。

現在外籍生或商務人士只要篩檢陰性加上隔離，確認沒感染之虞就可入境。為什麼「小明」不能比照辦理？如果能證明小明在台有長期居留事實，且父母其中一人有居留證或國籍，不明白為何不能比照外籍生或商務人士入境規定處理。

這些問題，在陳時中多次說「自己也很痛苦」後，就不再被追問。台灣以新冠肺炎防疫模範生之姿站上世界舞台，但基於政治正確所產生的雙重標準，持續漠視小明人權及小明家人跪求，恐怕絕非政府敢於驕傲展現的成就，反而是這次抗疫之戰抹不去的汙點。

指揮中心逐漸有條件開放國門，但設下種種條件標準，如果是依據科學實證，近來病例激增的美國、巴西是否比陸籍人士更需要嚴格禁止？如今，不管是商務來台或轉機，嚴拒陸籍、卻無視美國等疫情嚴峻國家，就算不管科學數據，即使是政治考量，難道不用把國內防疫若破功的效應算進去？