開放過境 限停留八小時

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布，自今（25）日零時起，開放桃園機場轉機，但排除疫情仍屬嚴峻的中國大陸航點轉機，轉機旅客僅限搭乘華航、長榮、國泰等同一航空集團營運之航班，且停留時間需在八小時以內。

指揮中心表示，考量鄰近的香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，交通部已依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則提出「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉（過）機旅客計畫」，經研議討論，決定自25日零時起開放桃園機場轉機。

交通部表示，為將轉機防疫風險降至最低，桃園機場開放轉機方案，已完整規劃多項管制作為及限制條件，排除疫情仍屬嚴峻的大陸航點轉機，並要求僅能搭乘同一航空集團的營運航班，目前包含華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討。

交通部表示，轉機旅客下機後將嚴格執行空間動線區隔及防護措施，其飲食及購物等，都會在專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫，該部次長祁文中也已於19日赴現場進行實地演練。

交通部表示，後續將會同航空公司、免稅店業者及CIQS（海關、移民、疾管、航警）等單位持續為國人安全把關，阻絕疫情於境外，同時提供國人及國際旅客便利的轉機服務，振興航空、機場相關產業經濟，相信桃園機場當能早日恢復榮景。