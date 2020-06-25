外籍、港澳人士 准有條件入境

我國境管措施進一步鬆綁，中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布，6月29日起有條件放寬外籍、港澳人士入境，但仍須檢疫14天。外籍人士為除了觀光、一般社會訪問之外，港澳人士是指已取得我居留證、特殊或商務需求的人士，都可提出申請。

各國對第二波疫情嚴陣以待，指揮中心指揮官陳時中表示，現階段先考慮人道、商務部分，旅遊放在後期，並考慮如何控制檢疫量能，入境民眾要填好相關資料、找好檢疫旅宿，上機前檢測也要落實，入境後也要做好14天居家檢疫管理，若欲申請縮短檢疫時程，也須照規則來。

指揮中心表示，考量新冠肺炎國際疫情趨緩，以及因應商務經貿交流及人道因素等需求，因此6月29日起放寬外籍、港澳人士入境。指揮中心說明，外籍人士放寬對象，是除觀光、一般社會訪問以外，都可提申請。

至於港澳人士放寬對象，是針對特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女，以及商務經貿交流如含工作居留、投資居留及創新創業居留等對象，都得提出申請。

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，所謂一般社會訪問，是指訪友、看球賽、看表演或參加婚宴等非急迫性的活動；港澳人士若有特殊、商務需求或有居留證，也可提出來台申請。

陳宗彥表示，自29日起，外籍人士若要來台自費醫療也可以申請上述入境，不論病情嚴重度，來台前都應提出新冠肺炎檢驗陰性證明，入境後依規定居家檢疫後就放行，但排除醫美和健檢。

此外，自22日起，若是來自中低或低感染風險的國家或地區者，入境後也可在居家檢疫的第五天或第七天起，申請自費篩檢結果為陰性者，就可申請提早出關。

指揮中心提醒，獲准入境台灣之外籍、港澳人士，應於航空公司報到前主動出示「表訂登機時間前三天內核酸檢驗陰性報告（英文版）」。