日女染疫添台灣社區感染變數 將調檢驗數據釐清

一名日本女學生在日本確診新冠肺炎，疑在台灣染病，疫情指揮中心將向日方詢問檢驗數據，釐清有沒有假陽性或可能感染時序，且同步採檢125名接觸者，釐清可能感染源。

至於此案是否在台灣社區感染，疫情指揮中心指揮官陳時中說，社區感染的可能性一直沒有排除。

中央流行疫情指揮中心傍晚加開疫情記者會，宣布日本確診1名從台灣返日的無症狀2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）個案。該個案為日籍20餘歲女性，今年2月底來台就學，期間多在南部地區活動，上週搭機返日，入境採檢被確診。

因台灣已連續73天沒有本土新冠肺炎個案，現傳出日籍人士確診且感染源疑在台灣，指揮官陳時中說，積極向日方詢問該個案的檢驗資料，但還沒得到回覆，因此先不列案號，等確定在列入本土個案。

指揮中心及地方政府同步疫調，且將採檢125名列為居家隔離的接觸者，釐清可能的感染來源。

指揮中心發言人莊人祥說，日本邊境檢疫是所有入境者都會做PCR採檢，也才因此驗到此個案。已向日方詢問檢驗詳細資料，希望可以從檢驗數值釐清有沒有偽陽性的可能，或從數值高低判斷染病時序。

外界疑惑，台灣社區連日都無新增確診，日籍學生的感染源究竟為何，是否可能是社區感染；陳時中則說，台灣社區感染的可能性一直沒有排除，依照目前狀況會列為本土個案，但還有待釐清。

至於指揮中心逐步開放邊境，陳時中說，已73天沒有本土感染者，但還是要提高警覺，相關的防疫措施也會迅速啟動，避免進一步感染。但不影響指揮中心目前宣布的邊境措施。