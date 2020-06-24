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染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡
據日本厚生勞動省資料，一名短期來台的20多歲日本女性，無症狀的她回日本後，在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定感染地是已連73天零本土個案的台灣，對此，指揮中心指揮官陳時中今天下午五時半臨時加開的記者會鬆口，該女本土個案，換言之，我連73日零本土破功。
陳時中進一步說明，該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，在台期間無參與學校社團或校外打工，個案活動範圍單純，暫時不公布其足跡。
目前個案125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，陳時中表示，由於目前還沒得到日方比較明確答覆，故我國暫時不將此案列入我國個案案號別中，待與日本相關連絡後再決定，但坦言不排除國內有零星社區疫情，該日女確實為本土個案。
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