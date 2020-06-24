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染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

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影／20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／報導
中央流行疫情指揮中心6月24日下午五時半臨時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥及指揮官陳時中 。記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心6月24日下午五時半臨時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥及指揮官陳時中 。記者簡浩正／攝影

據日本厚生勞動省資料，一名短期來台的20多歲日本女性，無症狀的她回日本後，在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定感染地是已連73天零本土個案的台灣，對此，指揮中心指揮官陳時中今天下午五時半臨時加開的記者會表示，該女接觸者140人、125人居家隔離。

我國昨日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國確診1名自我國返日新冠肺炎無症狀感染者。

陳時中進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上周搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

陳時中表示，因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等。

其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

中央流行疫情指揮中心6月24日下午五時半臨時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥及指揮官陳時中 。記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心6月24日下午五時半臨時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥及指揮官陳時中 。記者簡浩正／攝影

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