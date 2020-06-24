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影／20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人
據日本厚生勞動省資料，一名短期來台的20多歲日本女性，無症狀的她回日本後，在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定感染地是已連73天零本土個案的台灣，對此，指揮中心指揮官陳時中今天下午五時半臨時加開的記者會表示，該女接觸者140人、125人居家隔離。
我國昨日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國確診1名自我國返日新冠肺炎無症狀感染者。
陳時中進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上周搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。
陳時中表示，因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等。
其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。
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