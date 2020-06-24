影／我國連73日零本土破功？ 20歲日人在台感染新冠肺炎

據日本厚生勞動省資料，一名曾短期停留台灣的20幾歲日本女性，回到日本當地後，雖無症狀，但被採檢出新冠肺炎陽性結果，目前日方斷定感染地就是在已經連續73日零本土個案的台灣，指揮中心預計下午五時半針對該個案說明。

中央流行疫情指揮中心下午兩時才剛宣布，國內無新增新冠肺炎病例，連續73天沒有本土個案，指揮中心卻在例行記者會後兩小時突然公布，將於下午五時半加開記者會，是否國內新冠肺炎疫情疑似現變數，將於下午五時半透過直播向全國民眾說明。

中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今日五時半舉行記者會，與會單位為疫情監測組疾管署，說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播。