快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／我國連73日零本土破功？ 20歲日人在台感染新冠肺炎

聯合新聞網 / 記者陳婕翎／台北報導
據日本厚生勞動省資料，一名曾短期停留台灣的20幾歲日本女性，回到日本當地後，雖無症狀，但被採檢出新冠肺炎陽性。圖為桃園機場第二航廈入境大廳空曠景象。本報系資料照／記者陳嘉寧攝影
據日本厚生勞動省資料，一名曾短期停留台灣的20幾歲日本女性，回到日本當地後，雖無症狀，但被採檢出新冠肺炎陽性。圖為桃園機場第二航廈入境大廳空曠景象。本報系資料照／記者陳嘉寧攝影

日本厚生勞動省資料，一名曾短期停留台灣的20幾歲日本女性，回到日本當地後，雖無症狀，但被採檢出新冠肺炎陽性結果，目前日方斷定感染地就是在已經連續73日零本土個案的台灣，指揮中心預計下午五時半針對該個案說明。

中央流行疫情指揮中心下午兩時才剛宣布，國內無新增新冠肺炎病例，連續73天沒有本土個案，指揮中心卻在例行記者會後兩小時突然公布，將於下午五時半加開記者會，是否國內新冠肺炎疫情疑似現變數，將於下午五時半透過直播向全國民眾說明。

中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今日五時半舉行記者會，與會單位為疫情監測組疾管署，說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播。

圖／擷取自日本厚生勞動省網站
圖／擷取自日本厚生勞動省網站

新冠肺炎 COVID-19 日本

延伸閱讀

防疫到中場，新局的開端：「+0」後台灣下一步？

相關新聞

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

據日本厚生勞動省資料，一名短期來台的20多歲日本女性，無症狀的她回日本後，在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定感染地是已連73天零本土個案的台灣，對此，指揮中心指揮官陳時中今天下午五時半臨時加開的記者會鬆口，該女本土個案，換言之，我連73日零本土破功。

影／20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

據日本厚生勞動省資料，一名短期來台的20多歲日本女性，無症狀的她回日本後，在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定感染地是已連73天零本土個案的台灣，對此，指揮中心指揮官陳時中今天下午五時半臨時加開的記者會表示，該女接觸者140人、125人居家隔離。

圖表看疫情／台灣連續73天零本土破功 日籍女學生在台染疫後返日

一名短期來台的20多歲日本女性，回日本後在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定感染地是已連73天零本土個案的台灣，對此，指揮中心指揮官陳時中今天下午五時半臨時加開的記者會鬆口，該女本土個案，換言之，我連73日零本土破功。

影／我國連73日零本土破功？ 20歲日人在台感染新冠肺炎

據日本厚生勞動省資料，一名曾短期停留台灣的20歲日本女性，回到日本當地後，雖無症狀，但被採檢出新冠肺炎陽性結果...

影／國內新冠肺炎疫情現變數？ 指揮中心17：30加開記者會

中央流行疫情指揮中心下午兩時才剛宣布，國內無新增新冠肺炎病例，連續73天沒有本土個案，指揮中心卻在例行記者會後兩小時突然...

台商呼籲政府 比照短期商務縮短台商入境隔離期

東莞台商協會榮譽會長葉春榮表示，將在海基會24日舉辦的端午台商聯誼座談中建議，讓大陸台商比照短期商務人士回台，只要隔離5...

不會比較早解隔離 我國證實羥氯奎寧治療新冠肺炎無效

國內研究證實，羥氯奎寧治療治療新冠肺炎無效，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，國內臨床試驗中發現，在對照...

沒檢疫過、趴趴走也申請防疫補償金 衛福部退1087件

體恤配合防疫檢疫制度，我國從3月23日起，只要因疫情接受居家隔離、檢疫者，可以領取每天1000元的防疫補償金，但傳出有人...

明起開放轉機限制條件和規範一次看 限搭這三家航空

桃園國際機場明天零晨零時起開放轉機。交通部說，已完整規畫多項管制作為及限制條件，除了排除疫情仍屬嚴峻的中國大陸外，並要求僅能搭乘同一航空集團（目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討）的營運航班，且限制轉機停留時間在八小時以內（香港機場已開放至24小時以內），將會全程分流監護，兼顧防疫與服務。

29日起有條件開放外籍、港澳人士入境

指揮中心宣布，因此自6月29日起，放寬外籍、港澳人士入境，入境後仍須進行14天居家檢疫。外籍為除觀光、一般社會訪問外可提出申請，港澳人士則是已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流，均得提出申請。

影／開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

新冠肺炎疫情趨緩，國際旅客來台轉機需求，考量香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日...

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

繼上周開放11國低風險國家境外生可來台，新冠肺炎國際疫情趨勢，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今再次加碼公布，因應商務經貿交流及人道因素等需求，自6月29日起，除觀光以外，放寬外籍人士、香港及澳門人士入境，居需配合入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施。

熱門新聞

幕後／徵召李眉蓁前 國民黨還在等一個人

影／我國連73日零本土破功？ 20歲日人在台感染新冠肺炎

影／國內新冠肺炎疫情現變數？ 指揮中心17：30加開記者會

影／20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

藍營徵召過程峰迴路轉 藍營議員嘆「白天不懂夜的黑」

滯留土耳其90天！返台民眾：多花50萬 只能工作還債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。