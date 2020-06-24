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國內新冠肺炎疫情現變數？指揮中心17：30加開記者會

邊境解封威脅 陳時中：口罩戴不住對疫情影響大

中央社 / 台北24日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外威脅嚴峻，但台灣天熱，口罩愈來愈難戴得住。指揮中心指揮官陳時中今天說，口罩愈戴不住對疫情影響愈大，大家必須有覺悟。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，國內新冠肺炎維持446人確診，其中435人解除隔離。

陳時中在記者會表示，國內疫情持平，但國際疫情嚴峻，8天內就新增百萬個案，必須持續注意。

因台灣狀況平穩，指揮中心陸續宣布解封措施，自25日0時起，桃園機場開放轉機，但排除從中國來的班機，且要求乘客只能搭乘同一航空集團航班，轉機停留時間限制在8小時內。自29日起，也放寬外籍、港澳人士入境。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，外籍人士除觀光、一般社會訪問外，都可開放申請。所謂一般社會訪問是指訪友、看球賽、看表演或參加婚宴等沒有急迫性的活動。有特殊、商務需求或有居留證的港澳人士，也可提出來台申請。

媒體質疑，轉機為何排除中國大陸；陳宗彥表示，中國來台灣轉機本來就有限制，加上中國疫情又有混沌之處，國籍航空主要轉機業務是美洲轉東南亞、東南亞轉美洲，此次開放就先排除中國。

至於一直未能回台的陸配子女「小明」，陳宗彥也說，持續跟陸委會研究。

外來人士來台逐步開放，但中國籍持續受限。有媒體也質疑，感染風險應該看居住地，而非國籍。

陳宗彥表示，中國人來台原就需申請，現階段來台依照既有規範執行。陳時中則說，處理邊境解封時，有時候用國籍、有時候用居住地來限制，但未來會逐步拉回同軌。

自29日起，外籍人士若要來台自費醫療也可申請，不論病情嚴重度，來台前提出檢驗陰性證明，且依規定居家檢疫就放行，但排除醫美和健檢。

衛福部醫事司長石崇良表示，原則上沒有排除中港澳人士，但想來台治療必須向衛福部申請，會依疾病嚴重度、急迫性和該國家疫情風險來做考量。

境外解封日益放寬，有媒體也關心，未來可能陸續有境外移入確診，但近日因天熱，民眾口罩戴不住，是否影響防疫。

陳時中說，口罩愈戴不住對疫情影響愈大，大家必須有這樣覺悟。在疫情情況下要保有正常生活，就必須建立健康生活，天氣很熱，就少出入人潮擁擠地方，在安全社交距離下把口罩拿下，天氣熱也應該多喝水、找地方乘涼，避免中暑。

新冠肺炎 COVID-19

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