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明起開放轉機不入境？ 指揮中心下午記者會對外說明

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
據了解將於自明零時起開放轉機不入境，限轉機時間須在8小時內，詳細資訊由指揮中心下午記者會對外說明。圖／聯合報系資料照片
據了解將於自明零時起開放轉機不入境，限轉機時間須在8小時內，詳細資訊由指揮中心下午記者會對外說明。圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，據了解將於自明零時起開放轉機不入境，限轉機時間須在8小時內，僅中國大陸於開放名單之外，其他國家皆可來台轉機，航空公司需提供旅客名單，指揮中心副指揮官陳宗彥今早受訪時，未否認此事，僅說詳細資訊由指揮中心下午記者會對外說明。

因3月新冠肺炎席捲歐美，指揮中心為避免歐美第二波疫情攻擊掃回台灣，宣布自3月24日起我國全面禁止旅客來台轉機政策，並視疫情滾動檢討。重啟轉機不入境事宜至今已經過多次討論，昨天是最近一次開會，執行細節由民航局提出計畫、指揮中心已核定。

陳宗彥說，確保旅客於8小時內轉機，轉機前後的兩班飛機必須是同家航空公司，以利掌握專機者名單及航班，他舉例，若某位旅客搭乘華航自美國飛至台灣轉機，飛往東南亞只能搭華航。發燒者不可登機，抵台下飛機會再次測量體溫，有發燒現象者由駐機場醫師評估是否需後送。

陳宗彥表示，未來針對轉機者將會規劃專門路線，在獨立候機室等候，若轉機者希望點餐飲或購買免稅品，目前傾向由餐廳或免稅店派專人服務，不會接觸與一般旅客。

新冠肺炎 COVID-19 轉機 疫情 發燒 華航 民航局 專機 機場 東南亞

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