明零時起擬開放轉機限停留8小時 港澳客也可來台轉

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內陸續大解封，中央流行疫情指揮中心日前同意可開放轉機，但旅客不入境。今天傳出預計明天凌晨零時起實施。對此，交通部表示確切時間交由指揮中心發布。按目前規畫，轉機旅客停留時間要在八小時內，除了往返中國大陸航點禁止轉機外，其餘航點皆不受限。

據了解，指揮中心昨天有對此開會，同意於桃園國際機場開放轉機，今天下午記者會將向外界說明作法。

交通部表示，原先參考多國機場轉機做法，包含香港、新加坡、韓國、澳洲等都有，最後選定香港機場，停留時間八小時內。

至於轉機的規範，交通部說除了轉機停留時間要在八小時內，其他與以往類似，包含須遵守搭乘同一航空集團營運航班的轉機旅客，以利控制；另外也會要求航空公司提供旅客資訊給機場。

官員說，按規畫除了禁止往返中國大陸航點轉機外，其餘航點都可以轉機，這也意謂著可收來自香港、澳門來的轉機客。

3月新冠肺炎席捲歐美，指揮中心為避免歐美第二波疫情攻擊掃回台灣，宣布自3月24日起，全面禁止旅客來台轉機，視疫情滾動檢討。隨疫情趨緩，各國邊境管制逐漸解封，指揮中心日前經民航局協調桃機公司，只要提出轉機專有動線，就可考慮開放轉機。

對於開放轉機事宜，指揮中心先前就曾表示，確保旅客於八小時內轉機，轉機前後班機必須是同一家航空公司，以掌握專機者名單及航班。舉例若某位旅客搭乘華航自美國飛至台灣轉機，飛往東南亞也必須搭華航班機。發燒者不可登機，抵台下飛機會再次測量體溫，有發燒現象者由駐機場醫師評估是否後送。

指揮中心當時也說，針對轉機者將會規畫專門路線，在獨立候機室等候，若轉機者希望點餐飲或購買免稅品，目前傾向由餐廳或免稅店派專人服務，不會接觸一般旅客。