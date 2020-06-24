外籍人士來台就醫擬鬆綁 醫美健檢先排除

受疫情影響，外籍人士來台自費醫療受限。指揮中心擬放寬外籍人士治療申請，不論病情嚴重度，來台前提出檢驗陰性證明，且依規定居家檢疫就放行。但排除醫美和健檢。

衛福部醫事司長石崇良接受中央社記者記者採訪時表示，台灣長期推動國際醫療，根據統計，2019年就有38萬外籍人士來台自費就醫。但今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，限制外籍人士入境，國外病患無法來台就醫。

以往國際醫療有部分是健康檢查或醫美療程，但也不乏罹患癌症者，來台穩定就醫，這些人受疫情影響，療程被迫中斷。考量人道需求且台灣目前疫情平穩，醫事司訂定嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間醫療機構辦理非本國籍人士來台就醫申請管理要點（草案），擬重開外籍人士來台就醫大門。

石崇良說，未來指揮中心公告外籍人士來台就醫申請要點後，原已接受台灣醫療機構治療，或打算接受醫療機構特殊治療服務的外籍人士就能提出申請，且可申請配偶或3親等內親屬2人同行。

必須準備的文件包含保險證明、入境健康證明（未感染COVID-19檢驗報告）、檢疫切結書、入境防疫計畫書及醫療計畫書。

石崇良說，醫療機構與申請人要備妥申請文件向衛福部或接受衛福部委託的國際醫療工作小組提出申請。取得衛福部同意函後，赴相關單位或授權機構辦理入境申請許可。

至於入台檢疫措施，擬入境的申請人需提供登機前3日內，該國衛生主管機關或公立醫療機構開具未感染新型冠狀病毒檢驗報告，並於航程期間全程配戴口罩，及配合台灣機場入境採檢措施。

石崇良說，申請人入境後依規定進行14天居家檢疫，並於期滿時配合再採檢一次，檢驗結果為陰性，才能到醫療機構接受醫療服務。

若因緊急醫療需要，需直送醫療機構者；石崇良說，應安排於專責病房住院，並經2次採檢結果為陰性後，接受醫療處置。

石崇良也說，外籍人士若想來台就醫，不論病情輕重都可申請，但排除健檢和醫美，必須是治病療程才行。