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中共打疫苗研發戰 台灣要有長遠布局

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
林夏如在台大公衛學院談國際關係指出，疫情對中共也是難能可貴的機會，台灣要做好長期戰的心理準備。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
林夏如在台大公衛學院談國際關係指出，疫情對中共也是難能可貴的機會，台灣要做好長期戰的心理準備。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「疫情做得好的國家，有口碑就有壓力。」美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心教授林夏如22日指出，如果中國在短期內先開發出新冠肺炎疫苗，就有機會重新取得國際組織主導權。台灣不能滿足於短期游擊戰的勝利，不管是抗疫還是半導體產業競爭，要做好長期抗戰的布局準備。

先把自己角色做好

「中國只要脫身得比其它國家損傷得比較少，就可以達成相對性的戰略成功。」林夏如認為，中美角力升溫，讓台灣在國際有更多政經發展空間，就像台灣的半導體產業一樣，要選邊站。美國為了防堵華為，邀請台積電赴美設廠，台美合作有機會搶下，關鍵技術領先全球的先機，全球半導體產業鏈恐怕將重組。

林夏如表示，「任何弱點都有可能讓台灣被趁虛而入，重點是能否長期保持防疫成果？」南韓、日本都長期處在中美壓力下，台灣如果防疫破功，付出的代價恐比其他國家更大。要體認到，任何小國都不能完全掌握自己的未來，中美也被所帶領的國家綁住，台灣被利用的可能性當然存在，應該優先把自己的角色做好。

「台灣跟中國的關係進入新新常態，對疫情後的世界定位也有重要影響。」林夏如指出，川普想要脫離許多盟國組織，美國自由世界秩序的領導地位開始動搖，對小國來說未來到底該怎樣走？美國與中國經濟開始脫鉤，很多美國菁英覺得失望，2016在國會比在總統大選反應更強烈，對台灣關係的長遠影響其實很大。

台灣的挑戰和機會

「一是讓台灣跟香港有自主性，二就是讓大陸更加民主化。」林夏如強調，但現在習近平的路子就是蘿蔔愈來愈大，棒子也愈來愈重，中共給台灣更多經濟誘因，但共機繞台也愈來愈頻繁，外國紛紛認為台灣是比北韓更熱的熱點戰區，波頓自傳中也透露，「台灣真能得到美國的支持嗎？還是片面的支持？」

林夏如指出，疫情並沒有讓世界覺得中、美兩國哪個更好，現在說誰做得更好言之過早，失業率是最重要的問題，中國只要損傷比較少、疫苗研發比美國更快，就能更有影響力改變國際秩序。台灣不能盲目押寶，對未來方針必須要有長期的討論。

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