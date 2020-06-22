波蘭航空載116人返台隔離期滿 學生寫手卡致謝

波蘭航空搭載116名學生與台商於7日「幸福返台」，終於隔離期滿在今天「出關」。有學生寫手卡、明信片感謝辛苦的防疫人員，還有人說，「完全是抽到上上籤般的待遇」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在國內趨緩，但國外仍相當嚴峻，波蘭航空搭載116名學生與台商，歷經13小時飛行於7日「幸福返台」，這也是台波史上首次載客直航，所有旅客下飛機並經過各項篩檢登錄後，集中送到北部檢疫所隔離。

台北市立聯合醫院副總院長黃遵誠受訪表示，116人在22日解除隔離，凌晨零時有44人離開檢疫所，上午8時預計有72人離開檢疫所。他還說，這架專機較特別的是以年輕人為主，而且都是留學生，7日當天一住進檢疫所，幾乎人人反映網速太慢。

黃遵誠指出，先前好幾批住過檢疫所的民眾都沒反映過類似問題，當時令他納悶不已，原來是有學生要視訊上課或正值期末考，網速在所有人同時使用的情況下自然下降；另外，正值酷暑，也有人向檢疫所人員反映想吃冰。

隨著隔離期滿，檢疫所內有學生寫手卡、明信片向辛苦的防疫人員說聲感謝，認為防疫人員是站在第一線的英雄，「有你們真好」。

學生們也幾乎異口同聲說台灣政府效率良好，讚賞台灣政府提供集中檢疫所讓返鄉民眾居住，並給予無微不至的照顧，像是盡量滿足他們在生活上的需求等，令他們原本忐忑不安的心能放下，相當感動。

還有人說，「謝謝台灣的政府讓我們能入住如此乾淨與靜謐的隔離所，完全是抽到上上籤般的待遇」。