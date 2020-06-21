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澳門姊弟來台隔離父親已辭世 陸委會：給予協助
來自澳門的李姓姊弟，因台籍父親病重來台探視，不料父親於今天下午辭世，姐弟倆因還在隔離檢疫，未能如願見父親最後一面。陸委會表示，政府基於人道立場，會給予必要協助。
李姓姊弟中的姊姊告訴中央社記者，身患末期神經內分泌腫瘤的台籍父親已於今天下午辭世，因隨侍在父親左右的母親不識字，需姐弟倆協助辦理父親的後事並將遺骨帶回澳門安葬，但目前姐弟仍在進行14天的防疫隔離，且只完成第一天檢疫，對父親的後事只能乾著急。
據指揮中心12日發布的「開放部分民眾自費檢驗COVID-19（武漢肺炎）申請規定」，居家隔離或檢疫者，因二等親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視者，得至自費檢驗指定醫院進行檢驗。快速的核酸檢測費用為新台幣7000元。
完成相關程序後，按照規定，可在取得陰性檢驗報告2天內，由地方衛生單位安排外出。另外，無論探視、奔喪或治喪，均以每人申請1次，每次1小時為原則，且不得過夜及搭乘大眾交通工具。
李姓姊弟中的姊姊指出，她與弟弟都持有在澳門核酸檢測結果為陰性的報告，希望政府能夠對來自低感染風險地區的境外人士放寬限制。
她也坦言，因父親病重的緣故，姐弟倆長期支應父母親的開銷，導致他們的經濟狀況不算寬裕，讓姐弟2人加起來共1萬4000元的在台核酸檢測費用，成為不小的負擔。
對此，大陸委員會發言人邱垂正接獲中央社提問時表示，政府會基於人道的立場，給予必要的協助。
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