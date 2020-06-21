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防疫新生活遵從度降 陳時中憂：邊境鬆綁風險高

中央社 / 台北21日電

隨全台防疫解禁逾半個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，他發現民眾防疫新生活落實度愈來愈低，令他相當擔憂，遵從度若不到7成，未來開放邊境風險恐較高。

台灣已超過2個月沒新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，陳時中近日接受TVBS節目「看板人物」專訪時吐露防疫這半年來的心路歷程。

台灣防疫成果耀眼，政府防疫政策看似頗有共識，其實也有意見不合、踢到鐵板的時候。陳時中回憶，他曾和總統蔡英文在口罩片數上有意見出入，蔡總統認為台灣生產的口罩既然夠用，14天應發10片才能讓民眾更安心，但他認為口罩仍是珍貴物資，應該撙節使用，希望能將更多口罩援贈世界上其他正在受苦的國家，所幸總統最後也尊重。

除此之外，始終不實施普篩政策，也是指揮中心一再遭到質疑之處。陳時中說，在疫情爆發時，呼籲政府全面普篩的呼聲相當高，但他遲遲不肯點頭，畢竟防疫期間，各種物資都很吃緊，為了因應可能爆發的突發事件，身為指揮官必須確保物資都用在刀口上，台灣至今雖然只有400多個病例，檢驗量能當然足夠，「但如果有6000例、6萬例呢？」

隨全台防疫解禁逾半個月，陳時中說，他發現民眾對於防疫新生活落實愈來愈低，很多人不僅沒維持社交距離，也沒戴口罩，令他頗為擔憂。台灣邊境若要解封，防疫新生活、戴口罩政策遵從度必須高於8成，才能防堵漏網之魚釀成疫情，但若遵從度不到7成，未來開放邊境風險恐較高。

商務人士方面，陳時中指出，台灣對商務人士管制本就相對寬鬆，疫情嚴峻時同樣需要14天居家檢疫，但隨疫情趨緩，14天反而變成障礙，商務人士一來一回之間就要花28天在檢疫上，因此指揮中心才祭出新規定，對於短期來台商務人士有條件縮短居家檢疫。

陳時中坦言，很多民眾對於「檢驗」這件事有很大的誤解，以為檢驗陰性就是安全的，但實際上，冠狀病毒並非一感染就能精準檢驗出來，感染後5天大致可驗得50%，7天可驗到70%至80%，11天以後才能幾乎100%驗出。

以低風險國家入境的短期商務人士為例，居家檢疫後檢驗陰性就放行，等同就冒了50%的風險。

陳時中強調，開放很重要，檢疫量能同樣重要，目前全台檢疫所、防疫旅館共有約1萬3000間，如何容納對台灣經濟最有幫助的人、即便在檢疫期間也不白白浪費時間，是指揮中心這次放寬的主要原因。

後疫情時代到來，陳時中坦言，健保差額給付醫材、健保費等都將是亟待解決的棘手難題，強調他是「為做事而當官，不是為了當官而做事」，若能讓健保有點進步，這官當得才值得，希望未來政策中能多一點人道、人性，持續替全民健康把關。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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