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父親在台病危 澳門姊弟盼縮短檢疫見最後一面

中央社 / 台北21日電

來自澳門的李姓姊弟，因台籍父親患重病，經政府特別批准後入境。他們憂心父親隨時可能離世，盼政府能放寬限制，讓他們不需完成14天集中檢疫，憑核酸檢測陰性報告能提早出關。

澳門立法會議員蘇嘉豪今天在他的臉書（Facebook）專頁發表文章表示，李姓姊弟的台灣籍父親身患末期神經內分泌腫瘤，目前病況不佳，正在台北榮民總醫院治療。李姓姊弟經相關單位協助下，獲批准入境台灣。

蘇嘉豪提到，李姓姊弟入境後的集中檢疫地點，距台北榮總不遠，但礙於姊弟2人還有14天的檢疫期，不能馬上見面。

他轉述李姓姊弟父親的醫生說法，指出李姓姊弟的父親病情每況愈下，隨時都有離世的可能，「但他的生存意志一直撐住」，「為的只是讓澳門趕來的子女見最後一面」。

李姓姊弟中的姊姊，今天下午接受中央社記者電訪時表示，她和弟弟定居澳門且無台灣居留證件；台籍父親則長居台灣，於今年5月中旬入院治療，但病況一直不佳，昨天聽聞他們姊弟抵達台灣，精神稍有振奮。

她指出，他們雖經特別批准得以入境，但集中檢疫長達14天，目前雖已完成第1天檢疫，但接下來還有13天，憂心病重的父親，來不及撐到姊弟2人完成14天檢疫，趕赴醫院探視的那天。

她強調，她與弟弟都持有核酸檢測結果為陰性的報告，希望政府能夠對來自低感染風險地區的境外人士放寬限制，讓他們可以在父親還保留一點意識時，見父親最後一面，避免留下人生的缺憾。

蘇嘉豪在臉書上表示，澳門日前已被台灣列為「疫情低風險地區」，也已連續73天無新增確診病例，希望台灣方面能思考決策，基於緊急的人道考量，提供及時的友善安排。

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