談邊境開放 陳時中：城市不考慮 離島另作考量

衛福部長陳時中今天到南投視察長照據點；媒體詢問能否對國外解封，陳時中說，國際疫情嚴峻，針對城市或區域不考慮開放，但有一些是單獨的區域像是離島會另作考量。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥接受記者電訪時說，指揮中心近期確實曾討論過這部分，陳時中所說的「離島」指的應是「島國」，例如澳洲、紐西蘭這種以「島」為國家疆土範圍的島國，不像歐洲申根地區土地大多相連、人口流動也比較複雜，島國的人口流動相對單純，但相關政策都還在討論當中，尚未成形，未來會看商務人士檢疫規定鬆綁後的實施狀況，再決定何時啟動下一階段討論。

衛生福利部長陳時中今天在民主進步黨籍立法委員羅美玲等人陪同下，前往南投縣埔里鎮參觀長照關懷據點，緊接著前往日月潭水社碼頭和伊達邵碼頭商圈參觀。

陳時中一行人先前往南投埔里鎮宣平宮，視察長照關懷據點，在空檔時接受媒體採訪；媒體詢問是否可以對國外解封，陳時中指出，這2天看不到全球疫情有趨緩的情形，國際疫情嚴峻，台灣的疫情在鄉親們努力之下，維持平穩。

陳時中說，針對邊境開放，現在對城市或區域比較不考慮，但有一些是單獨的區域會另作考量；像是對美國，很難只針對單一區域開放，但有離島的部分就不一樣，政府會依照國外的地方不同、情勢不同去做考量。

有媒體詢問氣溫升高是否能壓制新冠肺炎病毒，陳時中說，溫度對病毒會有一定的影響，但溫度必須超過50度，將近60度才會造成影響，現在的溫度變化對病毒影響不大，他還是呼籲民眾勤洗手、戴口罩，保持社交距離，大家對這次疫情都沒有這麼樂觀，專家預測秋冬會有第二波疫情。

面對即將到來的端午節連假可能出現出遊潮，陳時中強調，民眾仍然需要力行防疫新生活，也就是保持社交距離，不然就戴上口罩勤洗手，如果生病的話就減少出入公共場所。

陳時中等人隨後來到日月潭的水社碼頭了解人潮熱點情形，魚池鄉農會特別邀請陳時中一起揉茶葉、品嘗魚池好茶，安排陳時中搭遊艇從水社碼頭前往伊達邵碼頭，許多來日月潭遊玩的民眾看到陳時中，都拿出手機拍照，也有人和陳時中合照，為部長加油打氣。