短期商務客入境22日實施 居家檢疫有條件縮短

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心將於22日首度開放11國或地區短期商務客來台，申請者須在登機前3天採檢確認陰性，入境5到7天後只要自費採檢陰性就能開始自主健康管理。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布22日起開放短期商務人士來台，入境者須符合4項條件，並準備登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告，就可將14天居家檢疫縮短到5至7天。

依規定，入境者須符合4項條件，包括為中央流行疫情指揮中心宣布可入境的人士、申請來台停留天數小於3個月、短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等），出發地必須為指揮中心公告的低、中低感染風險國家及地區且登機前14天無其他國家及地區旅遊史。

低感染風險國家及地區包括：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹；中低感染風險國家及地區包括：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。若有特殊商業需求或其他必要活動，可專案提出個案辦理。

出發地為低感染風險國家及地區的商務客，入境後可申請在居家檢疫第5天自費篩檢，中低風險國家商務客則為入境後第7天篩檢，只要確認陰性就可改為自主健康管理至入境後第21天，除了應每天量體溫、回報健康狀況，也不可搭乘大眾運輸工具，外出時須全程配戴口罩。

民眾申請時須準備邀請廠商提供的證明文件、在台行程表以及防疫計畫，同時須準備登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告。

指揮中心強調，短期商務客新制僅限於短期入境的商務人士，若計劃在台停（居）留3個月以上者，仍應依規定於入境後完成14天居家檢疫，新制將於22日上路，屆時才會開放短期商務客申請來台。