快訊

日環食奇景下午4時14分登場 天空一暗民眾直呼「好神奇」

日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

短期商務客入境22日實施 居家檢疫有條件縮短

中央社 / 台北21日電
國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心將於22日首度開放11國或地區短期商務客來台。圖／聯合報系資料照片
國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心將於22日首度開放11國或地區短期商務客來台。圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心將於22日首度開放11國或地區短期商務客來台，申請者須在登機前3天採檢確認陰性，入境5到7天後只要自費採檢陰性就能開始自主健康管理。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布22日起開放短期商務人士來台，入境者須符合4項條件，並準備登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告，就可將14天居家檢疫縮短到5至7天。

依規定，入境者須符合4項條件，包括為中央流行疫情指揮中心宣布可入境的人士、申請來台停留天數小於3個月、短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等），出發地必須為指揮中心公告的低、中低感染風險國家及地區且登機前14天無其他國家及地區旅遊史。

低感染風險國家及地區包括：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹；中低感染風險國家及地區包括：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。若有特殊商業需求或其他必要活動，可專案提出個案辦理。

出發地為低感染風險國家及地區的商務客，入境後可申請在居家檢疫第5天自費篩檢，中低風險國家商務客則為入境後第7天篩檢，只要確認陰性就可改為自主健康管理至入境後第21天，除了應每天量體溫、回報健康狀況，也不可搭乘大眾運輸工具，外出時須全程配戴口罩。

民眾申請時須準備邀請廠商提供的證明文件、在台行程表以及防疫計畫，同時須準備登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告。

指揮中心強調，短期商務客新制僅限於短期入境的商務人士，若計劃在台停（居）留3個月以上者，仍應依規定於入境後完成14天居家檢疫，新制將於22日上路，屆時才會開放短期商務客申請來台。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

居家檢疫趴趴走 桃竹苗罰111人

低風險國家2周調整一次 教部要首批境外生7月5日前返台

違反居家檢疫、隔離規定桃竹苗開罰111人 罰款逾2千萬

境外生返台 新北規畫中繼宿舍 侯友宜建議中央：所有入境者自費普篩

相關新聞

影／小明歸家無期！徐國勇致歉 陳時中也道歉了

新冠肺炎疫情未歇，部分新住民之子（小明）無法返台，內政部長徐國勇今向代表政府向新住民致歉，盼他們諒解；衛福部長陳時中今在...

短期商務客入境22日實施 居家檢疫有條件縮短

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心將於22日首度開放11國或地區短期商務客來台，申請者須在登機前3天採檢確認陰性，入境5到7...

防疫需求仍在 口罩實名制暫不考慮退場

國內因疫情穩定、口罩需求下降，國產口罩6月1日起開放部分內外銷；不過政院官員表示，目前搭乘大眾運輸工具等密閉空間仍須戴口...

影／我國邊境解封？陳時中：單獨島國可能先開放

衛福部長陳時中今造訪南投縣，針對我國疫情趨緩，對境外防疫以及台灣邊境是否解封，陳則嚴謹看待，他表示，現階段不考慮對國外區...

醫事人員出國禁令 7月1日起解除

我國為確保新冠肺炎疫情期間的醫護防疫量能，二月底祭出醫事人員出國禁令，今年六月底以前，醫事人員與社工人員若非特殊原因且經...

違反居家檢疫 男子疑脫產拒繳罰款 「不排除拘提」

違反居家檢疫、隔離遭開罰，逾期或拒繳將移送行政執行署強制執行，桃園、新竹分署已至少收到縣市政府移送39件252萬元，分別...

居家檢疫趴趴走 桃竹苗罰111人

疫情雖趨緩，桃竹竹苗4縣市針對違反居家檢疫、隔離規定至少開罰111人，累計罰款達2403萬元，其中桃園市就占1899萬元...

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣民眾恢復正常生活，但全球疫情卻創下單日新增病例新高紀錄，國內專家認為，國際疫情急速竄升並非因病...

台灣能幫忙 政府捐贈譚德塞家鄉10萬片外科口罩

外交部今天表示，衣索比亞新冠肺炎疫情持續升高，目前有超過三千例確診，我國政府秉持「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的精神，...

熱門新聞

206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

黃健庭婉謝提名 總統府：蔡總統尊重黃前縣長的決定

罷免黃捷發起人呼籲 藍營不要參加行動

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

新聞眼／黃、陳拆彈 啟動另一場政治風暴？

黃健庭爭議後 新北市前副市長陳伸賢婉拒監委職務：不强求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。