聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫事人員出國禁令 7月1日起解除
我國為確保新冠肺炎疫情期間的醫護防疫量能，二月底祭出醫事人員出國禁令，今年六月底以前，醫事人員與社工人員若非特殊原因且經報准者，一律不得出國。如今國內疫情趨緩，衛福部昨天宣布七月起解除禁令，醫事人員與社工人員經醫院同意即可出國，回台後居家檢疫兩周且經採檢陰性，就可返回工作崗位。
衛福部醫事司長石崇良表示，醫事人員出國禁令期限將屆，中央流行疫情指揮中心近日開會商議是否延長禁令。雖然國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，但國內疫情趨緩、醫療端負荷降低，因此決議按照原訂規畫實施至六月三十日止，七月一日起解禁。
屆時，醫事人員與社工人員的出國同意權由各醫院決定，各醫院可視院內人力調度、出國地區風險等評估，決定是否同意員工出國。
石崇良表示，醫事人員與社工人員若出國，返國後的防疫規範與一般民眾相同，同樣須居家檢疫兩周。檢疫期滿後，須進行核酸檢驗，檢驗呈現陰性者就可回到醫院上班，檢驗費用則由醫院負擔。
防疫補償也比照一般民眾，若醫事人員或社工人員因會議、商務、奔喪等正當理由出國，而返台居家檢疫期間醫院並未給薪，那麼政府就會發放防疫補償金每天一千元；如果是出國旅遊，則視為明知故犯，官方就不會發放防疫補償金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言