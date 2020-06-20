醫材新制爭議被拉下神壇？陳時中：我從沒在神壇上

我國圍堵新冠肺炎有成，中央流行疫情指揮中心核心團隊被譽為「防疫五月天」，指揮官暨衛福部長陳時中今天出席活動時再次被點名為五月天，他說，疫情已於五月天過去，期盼未來人才輩出，有紓困的六七月天、振興的八九月天、疫苗出現的十二月天。

陳時中今天上午出席台大醫院125周年院慶暨智慧醫療研討會，台大醫院院長陳石池提及指揮中心防疫有成，特別致贈戴口罩的防疫小熊。

陳時中致詞時表示，政府部門可做的事情是結合眾人的智慧與力量，有人稱這次的防疫有成是台灣運氣好，但其實防疫一絲一毫都取巧不得。我國圍堵疫情成績亮眼，奠基於SARS疫情後至今厚植的感控實力，基礎工足夠，讓數次蠢蠢欲動的疫情野火燒不起來。

談及日本鬆綁入境管制卻未納入台灣，他說，還是要看看日本疫情控制情形，大家還是小心一點。

疫情趨緩後，陳時中面臨的挑戰並沒有減少，會後媒體問及近日各界關心的健保保費調整與醫材價格管理話題。陳時中表示，全民健保整體費用不足，勢必要增加保費規模，但如何在符合社會期待的前提下進行調整，必須再研議；過去有人倡議以家戶總所得計收健保費，但此舉衝擊家戶概念，且家戶總所得資料蒐集上有點困難，因此要審慎考慮。

在「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫材價格管理方面，衛福部6月13日召集各界開會，會後宣布這項新制暫緩實施，陳時中更稱「沒有非要作不可」。

他今天說，他認為該次會議有達成共識，其一是針對醫材的功能分類是否恰當，大家認為可請專科醫學會進行討論；其次是關心向民眾收取費用訂定上限價是否對市場衝擊太大，還是要針對異常值進行管理；第三是要為病人促進醫材功效與價格等資訊公開透明、促進醫病關係和諧。記者問他有人指他被拉下神壇，陳時中說，「從來就沒在神壇上」。