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台大跟閻羅王拔河！ 新冠重症葉克膜最久病患出院

聯合報 / 記者邱宜君／台北報導
台大醫院院長陳石池（左起）、台大副校長張上淳等人，昨天上午幫出院的新冠肺炎重症病患Ａ先生（右二）慶生。記者林澔一／攝影
台大醫院院長陳石池（左起）、台大副校長張上淳等人，昨天上午幫出院的新冠肺炎重症病患Ａ先生（右二）慶生。記者林澔一／攝影

昏迷近30天 加護病房住47天

「昏迷近卅天，都不知道自己在哪裡，可能是回火星了…」五十多歲Ａ先生是這次新冠肺炎疫情中使用葉克膜天數最久的確診者，昨天出席台大為他舉辦的康復出院記者會時，再三感謝醫療團隊；說起話來仍有些上氣不接下氣的他不改幽默個性，開玩笑向台大高層喊話「希望醫藥費能打折一點」，據了解，他醫療費用恐超過百萬元。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳說，Ａ先生可說是一腳踏進鬼門關，但「我們還是跟閻羅王拔河，把他拉回來。」事後統計，共使用葉克膜卅三天、呼吸器卅七天，加護病房住四十七天，身上插滿維生管線，最多同時插十一根。

有抽菸、癌症病史 遭境外移入友人感染

據了解，Ａ先生在三月廿日與另一名境外移入確診友人喝咖啡，三天後出現感冒症狀，至診所就醫兩次，後來自己警覺可能遭友人傳染，改至大醫院就醫後確診。台大醫院內科加護病房主任古世基表示，Ａ先生長期抽菸，且有癌症病史，發病時腹瀉、全身無力、肌肉痠痛，住院幾天後惡化為急性呼吸衰竭、休克，四月五日轉送台大。

心、肺、腎、肝多重器官衰竭 死亡率達八成五

古世基說，轉院當天為清明連假周日，Ａ先生心、肺、腎、肝多重器官衰竭，血氧濃度也不好、血壓很低，緊急聯繫葉克膜團隊，接上葉克膜維持心肺功能，同時使用兩種增壓藥物，且廿四小時連續洗腎。

由於Ａ先生病情危急，醫療團隊預估死亡率達八成五，台大醫院葉克膜團隊的心血管外科主治醫師王植賢表示，使用葉克膜是爭取時間，後續重點是改善肺臟功能，必須用藥殺病毒、預防感染、積極排痰。

加護病房排班表 兩小時拍痰一次

為此，台大加護病房首度組成「拍痰團隊」，每兩小時拍痰一次，相關醫護人員排進拍痰班表，兩人一組，一人扶著，一個人拍打，兩側各拍十分鐘，加上翻身、整理管路、穿脫隔離防護裝備，非常辛苦。

肺功能剩三成 氧氣交換能力剩五成

Ａ先生在加護病房待了四十七天，才轉進負壓隔離病房，持續心肺復健，五月廿五日三採陰性，可以準備出院。由於肺部受創嚴重，局部纖維化，肺功能僅剩同年齡人的三成，氧氣交換能力為五成，未來需持續復健。

絕大部分確診者都不願現身，Ａ先生卻樂於出席這場活動，他表示，昏迷近卅天，醒來都不知自己在哪，印象最深的是六個醫護人員拆卸葉克膜，拆完之後還合照，「就知道應該是很順利。」

感謝醫療人員 「你們每個都是英雄」

談到出加護病房那天，Ａ先生哽咽說，看到許多醫護人員站在走道喊著「你可以的！要加油！」讓他深受激勵和感動。「謝謝醫療團隊把我從鬼門關搶救出來，感謝醫療人員把我當作家人呵護，你們每個都是英雄，也謝謝我的家人和朋友。」

新冠肺炎 COVID-19 葉克膜 台大醫院 負壓隔離病房 張上淳

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