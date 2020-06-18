邱文達談台灣防疫成功6關鍵 登美國公衛期刊

台灣武漢肺炎防疫成果全球有目共睹，前衛福部長邱文達撰文分享台灣防疫成功的6大關鍵因素，SARS防疫經驗及超前部署的防疫措施等都扮演關鍵角色，登上美國頂尖公衛期刊。

北醫前校長、前衛福部長邱文達和美國同仁共同撰寫主編專欄，刊登於頂尖的「美國公共衛生雜誌」（American Journal of Public Health），以實地觀察經驗，分享台灣防疫成功的6大關鍵因素。

文中提到，台灣2003年面臨SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情衝擊時，共造成346人確診、73人死亡，占全球病例4.3%、死亡病例也占10%；反觀這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，截至4月1日，全台僅329例確診、5人死亡，遠低於全球確診、死亡病例數。

台灣這次能有如此耀眼的防疫成果，有賴6大關鍵因素，分別為SARS抗疫經驗及應變系統、及早啟動的防疫措施、以健保卡串連出入境資料、疫情資訊透明化、口罩配發措施、社會的凝聚力及國際孤立的危機感等。

SARS抗疫經驗及應變系統方面，台灣在SARS疫情過後，各大醫療院所都設有發燒篩檢站，並設有1100間負壓隔離病房，後來接連發生的H1N1、H7N9、登革熱等疫情，也讓疾管署築起流行病應變系統，才能在武漢肺炎來襲的第一時間，及時因應。

不只如此，疾管署早在去年12月31日得知中國武漢爆發不明原因肺炎時，就啟動登機檢疫措施，1月起陸續對中港澳入境者採取居家檢疫，逐步管制入境者身分；各學校、餐廳、辦公場所也開始量測體溫、消毒雙手，並訂定室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離規定。

為避免隱藏境外移入者造成醫院群聚感染、癱瘓醫療體系，台灣更結合涵蓋率99.8%的健保體系，將出入境資料串連健保體系，以利醫師第一時間找出高風險患者。

台灣自1月22日爆發首例武漢肺炎確診個案後，衛福部長陳時中每天親自主持記者會，逐一說明每個個案的狀況，呼籲民眾提高警覺，並降低民眾恐慌，在這次防疫中扮演關鍵角色。

在口罩政策方面，台灣人因歷經過去各種疫情，早已深知戴口罩、勤洗手對防疫的重要性，政府也早在1月24日就禁止醫用口罩出口，確保防疫資源，並且從1月28日起逐步啟動口罩配發制度，甚至以健保卡啟動實名制措施，同時增設口罩產線，日產口罩達千萬片，甚至援贈美國、歐盟等國。

由於台灣非世界衛生組織（WHO）會員，面對武漢肺炎疫情只能單打獨鬥，但也因此激起台灣人的防疫意識。

綜上所述，正因有這一系列的防疫措施，台灣才能在大量海外民眾返國潮時，及時守住社區防線，至今未出現大規模社區傳播，顯示保持警惕對於防止病毒傳播至關重要。