千餘小明滯陸 父母跪求政府「讓孩子回家吧」

國內新冠肺炎疫情趨緩，六月七日境內解禁，滯留在中國大陸的一千多名「小明」至今仍無法返台。台灣滯陸孩童父母自救會卅多位成員昨天下午到疫情指揮中心陳情，高喊「團聚權是基本人權」，在提及骨肉分隔兩地之苦，激動落淚，眾人在行政院前下跪，懇求政府讓孩子早日回台。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不管是開放「小明」或陸生入境，都要觀察北京疫情變化，才有辦法作進一步討論。

「讓我的女兒回家吧！」陸配郭媽媽跪在地上哭喊著，她哽咽地說，前夫因意外身故，改嫁後女兒跟著到台灣，以專案居留身分念幼稚園，一路讀到國三。今年過年帶著女兒回海南島探望老家，原本二月七日母女一起返台，但抵達海關後，女兒因身分遭阻，無法入境，直接遣返。

郭媽媽哭說，「孩子不在我身邊，我想她，她也想我」，女兒在台灣生活念書，並無大陸學籍，上半年學業完全荒廢，且無法參加會考。郭媽媽罹患第三期乳癌，天天以淚洗面，病情惡化。

長期在大陸經商的陳爸爸，去年孩子小學畢業，舉家返台。因小孩已超過十二歲，就算是台灣人的孩子，也必須以專案居留身分待滿兩年，才能轉為台灣戶籍，拿到中華民國身分證。年初全家至大陸探親，沒想到兒子因身分問題而無法返台，迄今已有半年無法上學。

陳爸爸說，政府陸續放寬沒有血緣的境外人士來台，但有血緣關係的親人卻被阻擋在外，「希望政府高抬貴手，讓我家人回家」。

【記者呂佳蓉／台北報導】陸配子女「小明」迄今無法返台，小明的父母們昨前往疫情指揮中心與行政院下跪陳情。陸委會昨晚回應稱，已提出各種解決方案，但要如何解禁，涉及疫情專業評估，相關方案跨部會在討論中。