大學校長：盼一波波盡快開放境外生來台

教育部昨宣布優先開放港澳等十一個國家、地區的境外生來台，但人數占大宗的陸生、印尼不在開放之列。對此，大學校長多認為，可理解教育部「防疫優先」的謹慎態度，但希望能「一波波盡快開放」，好在暑假結束前，讓兩萬多境外生分批返台。實踐大學校長陳振貴建議，政府若擔心北京疫情險峻，可先開放北京以外的陸生來台。

陸生返台推動組發起人之一的清大葉同學質疑政府制定的風險程度標準何在？現今北京疫情嚴峻，盼政府能夠在下一批讓其他省分的陸生返台完成學業。此外，也傳出有陸生打算放棄在台灣的學位。

葉同學表示，陸生來台念書繳的學雜費比本地生與僑生高出約兩倍左右，還有許多限制，現在連學業都不能完成，盼政府不要政治化操作陸生返台就讀的議題，應從防疫科學與學生權益兩方面作考量。

陳振貴表示，指揮中心指揮官陳時中本來是說「七月才有答案」，但明白開放境外生對大學的急迫性後，提早在六月中給答案，此一決定「迅速反映民意」，可以「按個讚」。

不過十一個開放的國家或地區，只有港澳占境外生大宗，其他九個國家的境外生並不多。以實踐大學為例，急需在暑假期間來台的二二○個境外生中，只有卅八個符合開放條件。

台大副校長周家蓓也說，台大境外生約一千三百名，希望政府能「一波波盡快開放」。她表示，大學開學日已定，教育部若太晚解禁，學生在開學前會來不及完成防疫要求；若拖到開學後才解禁，學校還得在課務之外撥人力協助學生入住防疫旅館等事務，對學校是負擔。

政大港澳生約四十名，此次開放的十一個國家中，政大的境外生只來自其中四個國家。政大校長郭明政表示，支持政府以謹慎態度分批開放境外生入台，「相信政府專業的判斷」。

對於陸生不在開放之列，陳振貴表示，理解防疫指揮中心對北京疫情重起的擔憂，但中國大陸幅員遼闊，是否可以先開放北京、武漢等地區以外的學生，再視疫情分批開放。建議台灣在中國大陸各地的協會可提供資料供政府參考，北京等疫情高風險地區可以排在第四或第五波開放。

世新吳同學表示，政府應在第二批開放境外生考量陸生，現今已有很多陸生畢業生不打算返台，陸生也願意配合防疫。