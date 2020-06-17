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孟加拉返台夫妻疑瞞疫調 莊人祥：尊重地方裁量

中央社 / 台北17日電

確診新冠肺炎的夫妻從孟加拉返國涉疫調不實，有一人僅一採陰性，不符入境規定。指揮中心發言人莊人祥表示，此案尊重地方政府裁量權，但未來再有違規者，依法可重罰15萬元。

在孟加拉染新冠肺炎夫婦15日列台灣境外移入個案，兩人在孟加拉均確診新冠肺炎，根據中央流行指揮中心先前規定，國外確診者若要回台，須符合發病日至登機至少2個月且症狀已消失，或取得2次咽喉採檢陰性才可放行，但其中卻有一人不符確診者返台規定，且兩人接受疫調時表示搭機時有全程穿防護衣，但後來又被踢爆根本沒穿，是否開罰引發關注。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，這對夫妻爭議較大的部分是他們一開始說有穿防護衣，後來又說沒有，指揮中心雖未要求確診個案一定要穿防護衣才能搭機，但疫調未誠實說明已違反規定，目前台中市還沒做出研判，指揮中心會尊重地方政府調查裁量權。

其次，夫妻二人中有一人沒有二次採檢陰性的證明，也是調查的重點，會請地方政府進一步查證。

莊人祥坦言，指揮中心很難掌握哪些人在國外被確診，因此以往即便有規定也僅能以勸導為主，呼籲不符合上述入境規定的確診者務必和當地領事館通報，才能特別安排機上座位等，避免傳染給他人。

不過，為確保飛航防疫安全、降低個案入境後發生社區疫情風險，指揮中心今天正式公布相關規定，未來只有符合2類條件的確診個案才可搭機返國，其中一類是發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解；另一類則是距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗新冠肺炎的陰性證明（須間隔至少24小時採檢），違者將依法開罰新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

指揮中心呼籲，境外確診個案搭機返台時，建議全程佩戴口罩，入境時檢疫措施比照旅遊疫情建議第三級地區入境旅客辦理。如有症狀，應於邊境採檢後進行集中檢疫，檢驗結果陰性者，接續完成居家檢疫；無症狀者，入境後應居家檢疫14天。

新冠肺炎 COVID-19

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