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傳鮭魚成北京新疫情感染源頭 張上淳：機會很小

中央社 / 台北17日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／指揮中心提供

北京傳出在鮭魚砧板上驗出新冠肺炎病毒，且為歐洲病毒株，讓外界擔心病毒透過魚傳播。病毒專家張上淳今天表示，除非進口的魚有相當程度汙染，否則透過魚傳播機會小。

北京地區新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情捲土重來，陸媒報導，這次確診病例大多和新發地批發市場有關，不僅有在鮭魚砧板上驗出病毒，加上病毒疑為歐洲株，讓外界擔心進口鮭魚成為病毒感染源，引發民眾恐慌。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，目前指揮中心對於北京疫情的訊息，除了少數來自中國政府，其餘多數訊息都是從相關報導看到。

張上淳說，北京最初出現群聚個案時大多和北京的新發地市場有關，經環境採檢後，不只在鮭魚砧板，很多地方都驗出陽性結果，他認為隱藏的確診個案造成環境汙染可能性比較大。

至於鮭魚砧板為何出現陽性反應，張上淳坦言有2種可能性，一是在同環境中，有很多人帶有病毒，導致環境被汙染；其次就是鮭魚造成砧板被汙染，按理來說，鮭魚沒有肺部組織，應該不會感染新冠肺炎，因此有可能是鮭魚輸出國處理人員造成魚的表面汙染。

張上淳說，出口的魚貨大多是冷凍保存，確實可以延長病毒存活時間，但如果是透過魚把病毒帶到其他國家去，解凍後再汙染到裝盛的器皿或食品，必須有相當程度汙染才會造成接觸者也被感染，風險相對小，必須有更明確的證據證實。

張上淳指出，由於各國人來人往，每個國家都可能發現其他國家的病毒株，無法單以鮭魚砧板上驗出歐洲病毒株來證明病毒的傳播途徑。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳

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